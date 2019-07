Murió Eva Mozes Kor, víctima de los experimentos de Mengele en Auschwitz

LEA TAMBIÉN

La superviviente del campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau Eva Mozes Kor, víctima de los experimentos inhumanos del doctor Josef Mengele, falleció el jueves 5 de julio del 2019 en Cracovia, en Polonia, a los 85 años, según tres fuentes independientes.

Nacida en Rumania, Eva Kor fue la fundadora del CANDLES Holocaust Museum and Education Center, en Estados Unidos, dedicado al recuerdo y a la reconciliación.



“Estamos profundamente entristecidos de anunciar el deceso de Eva Kor, superviviente del Holocausto, abogada del perdón y fundadora del CANDLES Holocaust Museum and Education Centre”, señaló el establecimiento en su cuenta Twitter.



Eva Kor falleció durante el viaje anual organizado por este museo, que incluía una visita al excampo nazi de Auschwitz-Birkenau.



“Hace solo cinco días, grabamos el testimonio de Eva Kor, superviviente de Auschwitz, para la cuenta úAuschwitzMuseum Archive. Hoy, nos enteramos de que falleció”, indicó por su parte el museo de Auschwitz.



“Se me rompe el corazón al anunciar que Eva Kor falleció y que será enterrada en Estados Unidos”, declaró el gran rabino de Polonia, Michael Schudrich.



En 2015, asistió al juicio contra Oskar Groning, nonagenario, excontable del campo de exterminio, acusado de “complicidad” en el envío de 300 000 judíos a las cámaras de gas entre mayo y julio de 1944.



En este proceso, Kor describió la realidad de este campo, donde vio desaparecer en la rampa, “en 40 minutos”, a sus padres y sus hermanas de 12 y 14 años.

También recordó los terroríficos experimentos del tristemente famoso doctor Josef Mengele, especialmente en los gemelos, que le fascinaban.



A los 10 años, sobrevivió sola junto a su hermana gemela Miriam, entre ratas y piojos, sometida a las inyecciones del “ángel de la muerte” con una substancia para detener el crecimiento de sus riñones.



“Si yo hubiera muerto, a Miriam la habrían matado con una inyección en el corazón. Mengele habría hecho una autopsia comparada”, afirmó entonces.



El 27 de enero de 1945, las dos hermanas fueron testigo de la liberación del campo por parte de los soldados rusos.



Vivió primero en Israel y luego se trasladó a la ciudad estadounidense de Terre Haute, en Indiana, donde fundó en 1995 el museo CANDLES sobre el Holocausto.



En Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración, trabajo forzado y exterminio construido por la Alemania nazi en la Polonia ocupada, murieron 1,1 millones de personas entre 1940 y 1945, en su inmensa mayoría judíos.