Solo un Municipio emitió sanción por aglomeración

Durante la campaña, el enemigo a vencer son las aglomeraciones. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Gobierno coinciden en que es vital evitar las concentraciones para frenar los contagios por covid-19.

Hasta ahora, la responsabilidad de controlar aquello ha recaído en los municipios. Sin embargo, solo un Cabildo, de los 221 del país, ha generado sanciones a partidos y movimientos: Guayaquil, de acuerdo con la Asociación de Municipalidades del Ecuador.



A solo 18 días de que se inicie la campaña, aún no hay un protocolo para que se regule, de forma integral y obligatoria, la forma en que las organizaciones desarrollen sus actividades. El 18 de diciembre recién se prevé aprobar aquello, dentro de un protocolo nacional para los comicios del 2021.



No obstante, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que se permitiría únicamente el desarrollo de caravanas y caminatas. Se busca garantizar el distanciamiento social.



Sin embargo, las agrupaciones se han adelantado en la etapa proselitista. Durante la semana pasada, por ejemplo, en Guayas hubo reuniones en sitios angostos, como centrales políticas y mercados, eventos deportivos, mítines, sorteos y hasta juegos de bingo.



Luis Verdesoto, vocal del CNE, reconoció que al no existir un protocolo, el control de esos actos ha quedado a criterio de cada gobierno local.



De acuerdo con el ECU-911, entre el 1 de agosto y el 11 de diciembre pasado, en Ecuador se han registrado 322 concentraciones, que han generado aglomeraciones con un total de 45 905 personas. Las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro y Santo Domingo son las jurisdicciones donde más ciudadanos se han aglomerado.



Solamente entre el 1 y el viernes pasado, se registraron 45 actos. Guayas es la que más concentraciones organizó: 14; le sigue Pichincha, con 9.



El director de la Delegación Electoral guayasense, John Gamboa, explicó que el seguimiento de los actos de campaña corresponde ahora a las directrices de cada COE cantonal. Y que se ha apelado a los partidos sobre su responsabilidad para frenar los contagios.



“Se hace un exhorto a las organizaciones políticas sobre la forma de hacer campaña; eso ya se sale de nuestras competencias, ya que lo hacen (actos) en cada cantón y son los municipios los que deben regular la forma de hacer, los permisos”, detalló Gamboa.



Justamente, la Alcaldía de Guayaquil es el único cabildo a escala nacional que ha emitido sanciones. De acuerdo con la institución, se abrieron 14 expedientes por eventos masivos. De ellos, tres han pagado USD 800 de multa cada unos.



Xavier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, afirmó que el personal acude a inspeccionar los eventos de este tipo en Guayaquil tras recibir denuncias o como parte de su cobertura diaria.



En Quito, en cambio, la Agencia Metropolitana de Control emitió el pasado jueves la primera sanción contra un partido político. Esto fue por colocar pancartas en postes de alumbrado público.



Atamaint agregó que en el organismo buscan tener una sola directriz, que sea de cumplimiento uniforme por todos los gobiernos locales. Para ello, afirmó, se trabaja con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Juan Zapata, director del ECU-911, recordó que a través del sistema Distancia2, un software no invasivo, se detectan las concentraciones políticas y se emiten alertas. “Nos preocupan las aglomeraciones, porque son el mayor potencial de riesgo, pues no se garantiza el distanciamiento social y aumenta la velocidad de contagio; por lo tanto, el enemigo a vencer son las aglomeraciones”.



¿Pero qué tan factible es que se pueda limitar la forma de hacer campaña?

Rebeca Morla, coordinadora académica de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, cree que un protocolo no es suficiente, pues los políticos sienten la necesidad de promocionar su imagen.



“Los candidatos deben dar ejemplo para que se cumplan las medidas de bioseguridad. Que sea una oportunidad para encontrar nuevas formas de hacer campaña, de usar las nuevas herramientas disponibles ”, finalizó Morla.