Cabildos y prefecturas de Ecuador invierten en alimento, pruebas y brigadas

Los municipios y gobiernos provinciales del país tuvieron que recurrir a créditos externos y anticipar recursos propios para la atención de la emergencia sanitaria.

El Banco de Desarrollo, por ejemplo, les otorgó USD 192 060 499 desde mediados de marzo hasta lo que va de agosto. El 74% de ese monto fue para los 221 cabildos y el 26%, para las prefecturas. Según el organismo crediticio, esos préstamos se entregaron para diversas obras de desarrollo, pero debido a la situación de la pandemia también se destinaron para que los entes locales apoyaran al segmento salud.



Hay 67 operaciones de ese tipo que se hicieron en estos cinco meses de declaratoria. Esas transacciones representaron el 6% del total de los créditos.



El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, asegura que el manejo de esos recursos ha sido complejo porque entraron a un sector que no está dentro de sus competencias, como lo es salud.



Las observaciones que puedan resultar de los exámenes especiales que realiza la Contraloría no son descartadas por las autoridades. Delgado insiste en una reunión con la entidad para exponer esta situación. Un detalle detectado es que no todos los procesos de adquisiciones constan en el portal de compras públicas.



Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo y parte del comité ejecutivo de AME, reconoce que la normativa de compras públicas exige que todo conste en la plataforma, pero dada las urgencias algunos ayuntamientos lo hicieron directamente. No obstante, hay contrataciones que se han ido reportando poco a poco, pese que se concretaron con anterioridad.



En Santo Domingo ya constan las compras de mascarillas, pruebas rápidas, gel, alcohol y otros insumos que se hicieron a través del Patronato, Cuerpo de Bomberos, entre otros.

El gobierno local de Santo Domingo ha distribuido kits alimenticios a gente necesitada. Foto: Katherine Delgado para EL COMERCIO



Una de las alternativas fueron los convenios tripartitos entre los Patronatos, gobiernos descentralizados, ministerios de Salud e Inclusión Social. De esa forma, la población recibió kits de alimentos, toma de pruebas rápidas y la atención de las brigadas de salud.



Los recursos recibidos se han destinado principalmente para esos rubros. En Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas se invirtieron recursos que estaban presupuestados para otros fines, como las fiestas locales. Solo en estas zonas se utilizaron USD 10 224 807.



La Prefectura manabita dispuso de USD 3 450 158 para diversas adquisiciones en salud, reactivación económica y gestión de riesgos. Entre las compras constan 118 476 kits de alimentos, contratación de 149 médicos y enfermeros para atender a 550 459 personas, ambulancia para el Ministerio de Salud, 80 000 insumos médicos y 50 000 kits de bioseguridad.



El Municipio de Portoviejo, que destinó USD 2 471 418, reajustó el presupuesto anual para atender a los habitantes. Se utilizó el rubro de las fiestas del Bicentenario para contratar médicos y enfermeras que trabajan en brigadas, hospitales y puestos se salud.



Una parte de los USD 3 millones que aprobó el Concejo Cantonal de Santo Domingo se empleó en la contratación de 52 profesionales de la salud.



Otras contrataciones se hicieron para la cremación de cuerpos, brigadas de salud y testeo en los habitantes.



En Esmeraldas, el Gobierno Provincial contrató kits de alimentos y hay una compra pendiente de pruebas. La inversión es de USD 928 000.



En Quito, el Municipio lleva a cabo varias estrategias para detener la propagación del covid-19. Entre las principales está la instalación de 11 carpas médicas en las parroquias con más contagios, el despliegue de brigadas móviles a los barrios y la compra de 100 000 pruebas con hisopado.



Además, está la entrega de más de 400 000 kits alimenticios a personas vulnerables y a las familias que tienen virus para que puedan mantener la cuarentena y la instalación de un Centro de Atención Temporal en el Bicentenario para tratar a pacientes con covid-19.



Ximena Abarca, secretaria de Salud del Distrito, explica que en esas estrategias se ha invertido más de USD 15 millones. Sin contar con otras tareas que también realiza el Municipio como el levantamiento de cadáveres de casas y espacio público, ayuda a personas en situación de calle, asistencia en albergues, entre otras.



Abarca dice que el modelo que se aplica en Quito busca disminuir la velocidad del contagio, hacer un análisis epidemiológico y reducir la demanda hospitalaria. Actualmente, el Cabildo atraviesa por una crisis financiera debida básicamente a la deuda del Estado central (USD 137 millones entre enero y julio) y a la disminución de la recaudación tributaria, según la Alcaldía.