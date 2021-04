Estas son las medidas que se adoptaron en varios cantones del Ecuador para contener los contagios de covid-19

El repunte de casos confirmados de covid-19 y la demanda en los hospitales obligaron a las autoridades locales de más de 15 cantones a tomar medidas más estrictas para frenar los contagios.



Estos son algunos municipios que aprobaron restricciones:



Guayaquil



Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras, restaurantes y locales autorizados de distribución al por menor hasta el 10 de abril de 2021. No hay expendio los domingos, durante abril 2021.



Las oficinas públicas y privadas podrán estar abiertas hasta las 16:00 con los aforos aprobados. Toda operación no esencial deberá hacerse por teletrabajo. El servicio de entrega a domicilio opera las 24 horas.



Cines y teatros operan al 30% de su aforo hasta las 16:00. Hoteles, salones de eventos y centros de convenciones se limitarán a 25 personas. No están autorizados los desfiles, concursos, bingos, juegos de cartas, procesiones y espectáculos.



Restricción vehicular particular desde las 19:00 a 05:00 hasta el 10 de abril.



El aforo de sala de velaciones es de 10 personas por 6 horas. Están prohibidas las velaciones en casos de covid confirmado.



Está cerrada la Playa Varadero los días 2, 3 y 4 de abril de 2021. El resto de los días viernes, sábado y domingo de abril operará de 8:00 a 15:00 con el aforo y protocolo aprobado



Ambato



Se mantiene la restricción vehicular de 21:00 a 05:00 hasta el 7 de abril del 2021. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en licoreras, supermercados, minimercados, tiendas, abarrotes y todo lugar autorizado para esta actividad, a partir de las 20:30 de lunes a domingo.



Los días 2, 3 y 4 de abril no se abrirán los bares, discotecas, karaokes y centros de tolerancia.



Latacunga



Las licoreras y depósito de bebidas alcohólicas abrirán de lunes a viernes de 14:00 a 22:00, mientras que los sábados y domingos se prohíbe la comercialización.



Los restaurantes y cafeterías abrirán de 06:00 a 22:00 con el 30% del aforo. Las canchas deportivas públicas y particulares de fútbol, baloncesto y vóley están cerradas hasta el 13 de abril. Las iglesias tendrán un aforo del 30%. También quedaron suspendidos las procesiones y eventos públicos y religiosos.



Loja



Está restringida la venta de bebidas alcohólicas de 18:00 a 06:00 en cualquier negocio y de viernes a domingo. Hay prohibición del consumo de alcohol en los espacios públicos y en vehículos estacionados.



Todos los negocios pueden funcionar de 06:00 a 20:00 y con los aforos permitidos y las medidas de bioseguridad. No pueden funcionar las canchas deportivas y espacios públicos de concurrencia.



Los templos están cerrados y no pueden realizar actos litúrgicos presenciales por Semana Santa. Las instituciones públicas y privadas regresaron al teletrabajo; y el transporte público deberá laborar con el aforo del 30% y con procesos de desinfección permanentes.



Siguen cerrados los centros de tolerancia, bares y discotecas. Están prohibidos los eventos de concentración masiva y se restringe la circulación vehicular en general de 21:00 a 06:00. Los sectores estratégicos podrán circular con los respetivos documentos.



Tulcán



El COE cantonal solicitó a las iglesias y templos cristianos que realicen de manera virtual los actos litúrgicos. Los centros de tolerancia se mantendrán cerrados, entre 2 y el 4 de abril.



Igualmente, se suspendió momentáneamente la revisión de protocolos para la futura reapertura de bares, karaokes y discotecas que están cerrados.



Las autoridades piden a la población que evite reuniones familiares, usen la mascarilla y cumplan con el distanciamiento físico, para evitar un nuevo aumento de contagios, tal como sucedió en enero pasado.



Montúfar



Se exhorta a la comunidad eclesiástica a que realice las ceremonias religiosas de forma virtual. En San Gabriel, uno de los Pueblos Mágicos, se autorizó que las actividades turísticas en los sitios con administración pública se realicen hasta las 17:00.



No están autorizados actos o espectáculos sociales, culturales y deportivos, ya sea en espacios abiertos o cerrados. Además, se mantiene la prohibición para funcionamiento de bares, discotecas, cantinas, billares y centros de tolerancia.



Manta



Las 13 playas estarán cerradas los fines de semana y para el feriado de Semana Santa, del 2 al 4 de abril. De lunes a viernes estarán abiertas, de 05:00 a 17:00.



Están prohibidos los eventos públicos y fiestas en hoteles, casas y centros de eventos. Hay restricción vehicular de 22:00 a 05:00. Los establecimientos comerciales y restaurantes tienen un aforo máximo del 30% y laboran de lunes a sábado hasta las 22:00; los los domingos hasta las 15:00, incluido el servicio a domicilio.



No se pueden hacer eventos religiosos a excepción de las misas en iglesias y templos, que tendrán un 30% del aforo. También están prohibidos los mítines, caravanas y reuniones masivas con fines políticos en espacios públicos.



Portoviejo



Las playas de Crucita, el manglar de la Boca y los balnearios de agua dulce están cerrados desde las 18:00 del 1 de abril hasta las 05:00 del 5 de abril de 2021. Los establecimientos de estos lugares pueden funcionar desde las 06:00 hasta las 18:00 durante los días de cierre, con un aforo del 30%. En esos locales no se podrá vender alcohol.



Al terminar el feriado, el horario de funcionamiento de los restaurantes y locales de comida rápida será hasta las 22:00 de manera presencial, y a domicilio hasta las 02:00.



Los restaurantes, cines al aire libre, teatros y actividades comerciales deberán realizar las adecuaciones para el cumplimiento del 30% del aforo y de las medidas de bioseguridad.



Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas los domingos y feriados. De lunes a sábado estará permitido hasta las 19:00, a excepción del sábado 3 de abril.



Habrá restricción vehicular por el número de placas para vehículos particulares. Desde las 12:00 del 1 de abril y el 3 de abril no podrán circular los vehículos impares. Mientras que el 2 y el 4 de abril no transitarán los pares.



Los velorios por casos de covid-19 no están permitidos, y por otras causas se pueden realizar con un aforo máximo de 10 personas. Tampoco se pueden hacer eventos sociales en espacios públicos y privados; incluido viviendas.



Los gimnasios tienen un aforo del 20%. Se prohíbe la apertura de instalaciones para crossfit y centros de entrenamiento funcional.



Esmeraldas



Los vehículos particulares no circulan entre las 24:00 y 04:00, y las motocicletas no pueden transitar de 22:00 a 04:00.



La playa Las Palmas se cierra desde las 17:00 y el malecón, donde están los locales de venta de comidas, funcionará hasta las 23:00 de lunes a domingo.

La regulación para este sector se extenderá hasta el 25 de abril. Las autoridades también ordenaron que se prohíba la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.



Santo Domingo



Hay restricción para autos particulares desde las 21:00 hasta las 05:00. Está prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos.



Se prohibieron los eventos que generen concentraciones como concursos, juegos de azar, encuentros deportivos en balnearios de agua dulce.



Sucre



El cantón regresó al semáforo rojo por un mes. Están prohibidos los eventos públicos y privados (deportivos, culturales, civiles, militares, religiosos, ferias, novenas, procesiones, velorios, sepelios y cualquier otro tipo de eventos).



Tampoco se pueden realizar juegos deportivos grupales en canchas públicas y privadas. Los restaurantes tienen un aforo del 30% y no pueden vender bebidas alcohólicas.



El transporte urbano tendrá un aforo del 30% durante 30 días. La Policía Nacional y Municipal realizarán controles en las vías públicas parques y canchas.



El COE también exigió a los líderes y partidos políticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la campaña electoral.



Chone



Las iglesias, templos y cultos no funcionan de forma presencial. Los vehículos circularán en feriado desde las 05:00 hasta las 17:00. Después del feriado se ampliará el horario hasta las 21:00.



Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos, las concentraciones o mítines políticos y los centros de diversión nocturna al igual que bingos permanecerán cerrados durante abril.



Están prohibidas las reuniones sociales, culturales o deportivas, en las que se puedan registrar aglomeraciones; lo mismo con la apertura de bares, karaokes y discotecas.



Tampoco se pueden abrir los centros de eventos o salas de recepción, así como los balnearios, piscinas y gimnasios.



General Villamil Playas



Se intensificaron los controles en el transporte público y están prohibidos los deportes acuáticos. Los restobares y los establecimientos comerciales atienden hasta las 23:00.



La venta y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida a partir de las 18:00 y en los restaurantes, hoteles y restobares se faculta solo como bebida de acompañamiento hasta las 22:00. Las procesiones están prohibidas y se ratificó la libre circulación vehicular interna.



Santa Elena



Están prohibidos los eventos de concentración masiva y actividades en salas de eventos. Están cerrados los bares, discotecas y centros de diversión nocturna.



Las 22 playas del cantón y balnearios de agua dulce estarán cerradas el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril. La actividad comercial y la atención en restaurantes está permitida y no existirán restricciones de tránsito al interior del cantón.



Guaranda



Están cerrados los centros turísticos, recreacionales, deportivos y áreas de aglomeración como piscinas, complejos recreacionales y deportivos, balnearios y gimnasios, durante un periodo de 15 días.



Están prohibidas las misas, procesiones, cultos religiosos, bautizos y velaciones. También está vigente la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados en todo el territorio cantonal y la venta de comida en los negocios del sector de la Plaza Roja y el Parque Echeandía.



Además, se solicitó al COE nacional que disponga la restricción vehicular en todo el territorio cantonal desde las 20:00 a 05:00



Saraguro



Ningún negocio puede expender licor de 18:00 a 06:00. Restricción vehicular desde las 22:00 hasta las 05:00.



Las velaciones se podrán realizar con un máximo de 15 personas, por un tiempo no mayor a ocho horas y que no hayan fallecido por coronavirus o sospecha del virus. Para esto, los familiares deben presentar el certificado de defunción.



Calvas



Está prohibida la apertura de las licoreras y los negocios en general podrán laborar solo hasta las 22:00. Restricción vehicular desde las 22:00 hasta las 05:00.



Por el feriado de Semana Santa, el jueves y sábado circularán los vehículos con el último dígito par y el viernes y domingo los impares.



En Calvas tampoco podrán funcionar las ferias, los gimnasios y los balnearios. Los restaurantes lo harán con un aforo máximo de 50%, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En los dos cantones las medidas rigen desde este martes 30, hasta nueva disposición de los COE.



Catamayo



Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas durante 15 días y su consumo en espacios públicos. Los locales comerciales podrán funcionar de 05:00 a 21:00 y las salas de velaciones por un tiempo no mayor a 12 horas, con un aforo máximo de 25 personas y únicamente para personas que mueren por causas que no hayan sido covid-19.



Quedó prohibido el uso de las canchas deportivas públicas y privadas, las galleras, las celebraciones religiosas presenciales, ferias libres, visitas a los asilos y los eventos de concentración masiva.



Se suspende el plan piloto para la reapertura de los centros de tolerancia. Se pidió dar prioridad al teletrabajo.



Celica



Está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, uso de canchas deportivas, gimnasios, balnearios, hosterías y espacios de recreación públicos y privados.



Están prohibidos los actos religiosos y procesiones de manera presencial y la feria libre de los domingos. El comercio y la movilidad vehicular están permitidos de 06:00 a 22:00, excepto los casos de emergencia debidamente justificados y la movilidad interprovincial.



Las instituciones públicas y privadas podrán laborar con un aforo del 30% y se exhorta a la ciudadanía a no realizar reuniones familiares ni sociales.