Los municipios evalúan los pedidos que hizo el COE nacional para el feriado

Las autoridades de Azuay, Manabí, Guayas y Santa Elena se reunirán en estos días para analizar los pedidos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional de aplicar más restricciones.

Este organismo habló de un incremento en la tasa de contagios de covid-19, muertes, incivilidades y alta demanda en los hospitales públicos y privados. Por ello se aplicarán medidas especiales para los feriados de Semana Santa (del 2 al 4 de abril del 2021) y por el Día del Trabajo (del 30 de abril al 2 de mayo del 2021).



Juan Zapata, director del ECU-911 y presidente del COE nacional, indicó que las resoluciones se tomaron ante la falta de respuesta a los exhortos a los cabildos emitidos en días anteriores. Según Zapata, de los 221 municipios del país, apenas el 10% ha adoptado nuevas restricciones.



Este organismo también pidió que los 24 COE provinciales se mantuvieran en sesión permanente, para “verificar que esas medidas vayan de acuerdo con esta situación de aumento de contagios”.



El COE de Guayaquil modificó sus restricciones, para estar a tono con los lineamientos de su par nacional.



En Manabí, los COE cantonales se acogerán a las disposiciones, pero se tiene previsto que el COE provincial se reúna para realizar un plan de contingencia interinstitucional sobre operativos en las vías y dentro de las ciudades para evitar aglomeraciones.



El COE de Cuenca sesiona hoy para definir los lineamientos ante la solicitud de las autoridades nacionales. Pero el alcalde Pedro Palacios adelantó que efectivamente habrá restricción vehicular y controles permanentes a la movilidad durante el feriado.



En Loja, ayer se adoptaron nuevas medidas por el colapso de las UCI de la red privada y el incremento de fallecidos.



En Ambato y Latacunga se mantendrán cerrados los bares, discotecas, karaokes y centros nocturnos durante el asueto. Las medidas fueron adoptadas la semana pasada.



El COE cantonal de Baños de Agua Santa dictará mañana las nuevas resoluciones.



El COE de Santo Domingo, en su última reunión, ya aprobó las restricciones a la movilidad en la ciudad de 24:00 a 04:00. Estas medidas están vigentes desde hace dos semanas. Además, se dispuso la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.



El alcalde Wilson Erazo aseguró que las prohibiciones se mantendrán y serán de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, incluido el turístico. Los operativos continúan.





Sin playas para el feriado



El Municipio de Manta recordó que el cierre de sus playas ya se decidió hace una semana. Los balnearios están inhabilitados los fines de semana, hasta el 13 de abril. El Municipio de Portoviejo se acogerá al cierre de Crucita y el manglar de la Boca.



El COE deberá sesionar nuevamente para derogar la disposición que emitió sobre la apertura hasta las 17:00. En Sucre también se adoptó la medida en días pasados. En esta localidad, los operativos viales empezaron el fin de semana pasado. En Guayaquil se decidió el cierre de la playa Varadero y en los demás cantones de Santa Elena y Guayas se analizan los nuevos pedidos.





Limitaciones en la red vial estatal



En los ejes viales nacionales se aplicará la restricción a los vehículos particulares y buses del servicio interprovincial, por número de placa. Así, el jueves 1 de abril del 2021 y sábado 3 de abril del 2021 no circularán los que terminan en placa impar y el viernes 2 de abril del 2021 y domingo 4 de abril del 2021, no lo harán las placas pares.



Los vehículos que corresponden al sector productivo sí podrán circular.



Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra y presidenta de Movidelnor, mostró su desacuerdo con esta decisión. Indicó que la medida obligará a quienes necesiten trasladarse a utilizar el transporte público. Sin embargo, anunció que los agentes de Movidelnor acatarán la resolución.





Prohibición para vender y consumir bebidas alcohólicas



Los ministerios de Gobierno y Turismo firmarán acuerdos interinstitucionales para que no se permita la venta de bebidas alcohólicas los domingos.



Para el feriado de Semana Santa, esa disposición entrará en vigor a partir de las 18:00 de este viernes en los locales regulados por ambas carteras de Estado. La misma resolución se aplicará el viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo.



Para César Pinoargote, director de riesgos del Municipio de Santa Elena, esta y las demás restricciones limitarán el flujo de turistas a las localidades que esperaban a los viajeros. Para el gremio turístico las decisiones se tomaron tardíamente.

