Diez municipios en Ecuador contrataron a más empleados

Diez de los 15 cabildos más grandes del Ecuador engrosaron su nómina de empleados en diciembre respecto de abril de 2019, un mes antes de la finalización del periodo municipal anterior. Otros cinco, en cambio, disminuyeron.

Este Diario accedió a los datos de 15 de los 221 municipios, a través de la página web de la Ley de Transparencia (Lotaip), que publica cada uno.



Según esos informes, Durán, Guayaquil, Riobamba, Manta, Machala, Quito, Latacunga, Santo Domingo y Esmeraldas aumentaron más colaboradores en ocho meses. Salvo en las dos últimas ciudades, el presupuesto para el pago de salarios también se incrementó.



En Cuenca se creó un puesto más. Según Juanita Rivera, directora de Talento Humano, no ha habido ajustes de cargos ni de sueldos.



Portoviejo, Ambato, Loja, Milagro e Ibarra recortaron su nómina y el monto de recursos para salarios se redujo. Para este análisis no se tomaron en cuenta los decimoterceros ni otros beneficios.



En Durán hubo 214 empleados más hasta diciembre, que significa una subida del 20% de su nómina. De acuerdo con Corina García, directora de Talento Humano, al inicio de la gestión del nuevo alcalde Dalton Narváez, el cantón tenía grandes deficiencias en el área social, de seguridad y de salubridad.



Por esa razón, dijo García, se contrataron más empleados en la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, quienes dan capacitaciones en desarrollo económico y productivo.



A la Dirección de Justicia, Vigilancia y Cuerpo de Agentes de Control se incorporaron más guardias. El 18% del presupuesto municipal, de USD 83 millones, corresponde a pago de los sueldos.



Guayaquil también sumó 190 colaboradores. La alcaldesa Cynthia Viteri explicó a este Diario que la creación de nuevas áreas municipales demandó la contratación de más personal e incluso no descartó hacer más contrataciones. Por ejemplo, citó las direcciones de Inclusión y de la Mujer.



Viteri también justificó que era necesario contratar más directores, coordinadores y asesores. Sobre los cuestionamientos por supuestos cargos duplicados, refirió que en la Dirección de Comunicación existen dos subdirectoras, pero que tienen funciones distintas. “Una es relacionista pública, la otra –hasta en su título es distinto– es en producción”.



Riobamba contó hasta diciembre con más personal. El Municipio informó que en este mes la cifra se redujo a 1 700. Pero dentro de los planes se considera que este año se contratará a 100 personas más para la Agencia de Tránsito Municipal, el Teatro León y demás dependencias del Cabildo.



Jorge Luis Zambrano, director del departamento de Talento Humano, cuenta que 79 partidas correspondían a contratos eventuales que finalizaron en diciembre del 2019.

El Municipio de Ambato redujo 47 empleados (2,84%) de su nómina en diciembre. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO



Latacunga tuvo 45 empleados adicionales. Este Diario solicitó a la Dirección de Comunicación del Municipio una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.



Sin embargo, cuatro de los nueve concejales pidieron a la Contraloría que investigara el retorno de un grupo de empleados que fueron separados al inicio de la gestión del alcalde Byron Cárdenas. Además, exigieron al Burgomaestre y al Director de Talento Humano que entregasen una certificación de cómo afectaría al presupuesto municipal.



En Manta, la Dirección de Comunicación del Cabildo regido por el alcalde Agustín Intriago indicó que de los 94 nuevos puestos, 30 fueron por nombramiento de su antecesor Jorge Zambrano.



En Quito, de acuerdo con Transparencia, tuvo 66 empleados nuevos. No obstante, el Municipio explicó que en el Cabildo no hay incremento, pero que en instancias adscritas como la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Metropolitana, sí se contrató personal operativo.



Santo Domingo tiene más empleados, pero disminuyó el presupuesto para salarios. El alcalde Wilson Erazo dijo que los nuevos contratos se elaboraron con base en menores escalas de remuneración.



De Esmeraldas y Machala se desconoce por qué tienen más personal, ya que no proporcionaron la información.



En la otra orilla, Ibarra eliminó puestos que correspondían a contratos ocasionales y personal que se acogió a la jubilación. Ambato también eliminó partidas “que no eran necesarias”. No obstante, este año prevé contratar 133 personas para distintas áreas.



La presente administración de Jorge Bailón redujo 100 plazas en el Municipio lojano, que representa un ahorro de USD 6 500 mensuales. Pasaron de 2 903 a 2 803.



Según Bailón, ese número sigue siendo alto y han identificado que hay gente que fue contratada por compromisos políticos adquiridos. Se hacen concursos en las áreas donde hay exceso de empleados.