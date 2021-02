Los municipios insisten en celeridad en el proceso de vacunación y piden asignar recursos para comprar vacunas

Una parte de los recursos que el Gobierno Nacional les adeuda a los 221 municipios del Ecuador puede destinarse a la adquisición de más vacunas contra el covid-19, para que así lleguen a más personas.

Ese fue el pedido que hizo público la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) la mañana de este viernes 19 de febrero del 2021.



“Se ha requerido que parte de los valores correspondientes por concepto de devolución del impuesto al valor agregado IVA, en favor de los municipios sean empleados en la adquisición de más vacunas con el objeto de beneficiar a la población”, indicó la AME a través de un comunicado.



Este organismo mencionó que en las últimas reuniones que han mantenido los representantes de los municipios con el Ejecutivo han insistido en que técnicos del Ministerio de Salud se reúnan con las alcaldías para informar sobre cómo avanza el proceso de vacunación en el país. Esa solicitud no ha tenido respuesta hasta el momento.



El 28 de enero, la Alcaldía de Lago Agrio (Sucumbíos) también envió una solicitud directa al presidente de la República, Lenín Moreno, para que se autorizara a este Cabildo para que pueda tramitar directamente la compra de más vacunas. Ese pedido tampoco ha recibido respuesta hasta el momento, según confirmó el alcalde Abraham Freire.



“No hemos tenido ningún tipo de respuesta, ni por parte del Ministerio de Salud ni del Presidente de la República. Nuestra preocupación se basa primero en la falta de información que hay sobre las vacunas. Según un cronograma, nuestro cantón tendría las vacunas recién en diciembre, no podemos esperar tanto”, comentó Freire.



Según el Alcalde de Lago Agrio, a toda la provincia de Sucumbíos han llegado ocho vacunas para cuatro personas. Mientras tanto, agregó, los contagios en el cantón han ido en aumento y la capacidad hospitalaria no es suficiente. En el hospital Marco Vinicio Iza las 12 camas en Cuidados Intensivos ya han sido ocupadas, y aún espera una mayor demanda por las consecuencias del Carnaval. Tampoco hay personal médico.



“Necesitamos un plan serio que no se extienda más allá de junio. Nosotros planteamos que así tengamos que desprendernos de obras, tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente tenga acceso a la vacuna”, dijo Freire sobre los recursos con los que se afrontaría este proceso. El funcionario aclaró que la situación en los municipios es complicada en cuanto a recursos, pero que estarían dispuestos a separar el presupuesto necesario para ese fin.



Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de la Regional 2 de la AME, se ha unido a la iniciativa de los alcaldes que piden mayor información sobre la vacunación y la importación libre de las dosis para la población desde las alcaldías.



“Este pronunciamiento se da ante la demora en el proceso de vacunación contra la pandemia que lleva a cabo el Gobierno y ante el incremento de contagios y muertes, a causa de las aglomeraciones suscitadas durante las elecciones y feriado de Carnaval”, informó el Municipio de Aguarico.