Municipios controlan propaganda política en las seccionales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Carteles pequeños o de grandes dimensiones promocionando candidaturas resaltan en pilares y puentes de varias ciudades. También hay paredes pintadas con los colores de las organizaciones políticas a lo largo de varias rutas. Las vallas con rostros de postulantes a distintas dignidades son parte del paisaje.

Aunque la campaña electoral para las elecciones seccionales comenzará oficialmente el próximo martes, 5 de febrero del 2019, los grupos intensificaron su promoción desde el mes pasado. Esto ha originado que los municipios activen sus ordenanzas para regular y controlar el uso de propaganda política.



El Consejo Nacional Electoral (CNE), de su parte, también realiza controles para imputar la campaña adelantada. Sin embargo, el consejero José Cabrera reconoce que hay dificultad para concretar una correcta inspección que derive en una sanción.



El personal del Municipio de Cuenca empezó los controles y detectó que dos movimientos colocaron letreros con publicidad anticipada en bienes privados, en enero, según el director municipal de Control Urbano, Paúl Villavicencio. Eran letreros de 1 m por 2 metros y de 3 m por 2 metros.

En la vía Guayaquil-Milagro hay varias paredes con promoción de candidaturas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



En ambos casos, agregó Villavicencio, hubo un diálogo con los propietarios de los inmuebles y la publicidad fue retirada. “Si no aceptaban, se debía proceder con la confiscación”. No han existido casos de uso y ocupación de espacios públicos, precisó.



El control de la publicidad en automotores no está dentro de las competencias municipales y es lo que más se observa en la capital azuaya y otras urbes.



En Guayaquil regirá, desde el martes, la Ordenanza que regula la instalación y control de propaganda política en el cantón. Ahí se establece que únicamente se podrá colocar publicidad electoral en postes o edificios y bienes de propiedad particular, siempre que sean removibles y de buena presentación.



Sin embargo, no es permitido en toda la ciudad. Están exentas las zonas regeneradas como la avenida Luis Plaza Dañín, en el norte; la avenida Francisco Segura, en el sur; la avenida Malecón Simón Bolívar, junto al Malecón 2000, en el centro, según Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Cabildo.



“Se podrán receptar denuncias ciudadanas sobre violación e incumplimiento de las normas y prohibiciones (…) Se tomarán las acciones necesarias ante el CNE para que, a través de las asignaciones económicas que le correspondan a cada partido, se compense a esta corporación edilicia por los daños causados por la propaganda que se hubiere colocado indebidamente”.



La ordenanza para el control de propaganda electoral en Santo Domingo estipula un plazo de 15 días para que el Cabildo analice la autorización para la instalación de vallas y rótulos con mensajes políticos en tiempo de campaña.



Sin embargo, hasta ayer ninguna organización política había tramitado el permiso ante la Dirección de Planificación del Municipio para colocar ese material en espacios públicos. En las calles céntricas de la ciudad, los rótulos políticos ya copan espacios en edificios, viviendas rentadas como sedes políticas y en paredes de casas e instituciones educativas.



Según el director de Control Territorial, Fernando Sotomayor, la próxima semana empezarán los operativos para retirar la propaganda electoral.



La normativa establece una multa de USD 20 por cada afiche, valla y otro tipo de publicidad estática colocada en espacios no autorizados. La sanción puede ser contra el establecimiento que elaboró la propaganda y también contra la organización política.



El consejero Cabrera comentó que la campaña anticipada es “una deuda” del organismo que amerita una reforma en el Código de la Democracia para hacer más efectivo el período proselitista oficial.



“La mayoría incumple”. Él detalla como ejemplo el incumplimiento en vías como la Guayaquil-Machala o el Puente de la Unidad Nacional, que conecta a Guayaquil con Samborondón y Durán.



Agregó que entre el 7 de septiembre y el 10 de enero pasados ha encontrado 23 521 ar­tículos promocionales a escala nacional. Esos -anotó- están incluidos en el sistema de monitoreo y serán imputados. También hay 72 vallas publicitarias y cuatro audios de radio reportados.



En Ambato también se detectan paredes pintadas con propaganda de los postulantes a las distintas dignidades.