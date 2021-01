El Municipio de Santo Domingo promueve el pago de los prediales en línea y en entidades bancarias

El primer día del pago de impuesto predial y otros impuestos, en Santo Domingo, occidente del Ecuador, no hubo aglomeraciones en las ventanillas de recaudación del Municipio.

El Cabildo informó este 4 de enero de 2021 que la baja afluencia se debe a que se incentivó a los contribuyentes a que acudan a las más de 16 entidades bancarias y canales web habilitados para que se cumpla con este tributo.



Entre esas están los bancos del Pacífico, Solidario y de Desarrollo, Wester Union, locales de la red Facilito, mutualista Pichincha, nueve cooperativas de ahorro y crédito y la página web del Municipio www.santodomingo.gob.ec.



Este año, se emitieron 105 800 títulos de créditos para predios urbanos y 33 963 del área rural que deben pagar junto con otras tasas un total de USD 7' 17 076,31. Esta cifra que se proyecta es menor al compararla con la recaudación del año pasado cuando llegó a USD 9 936 650, según información del portal web del Ayuntamiento.



El director financiero, Marcelo Ibarra, aseguró que el monto de los impuestos no ha sufrido un incremento ya que se está aplicando la ordenanza vigente del bienio 2020 -2021.



Pero los contribuyentes dicen que sí se reflejan aumentos por obras de contribución de mejoras.



Por ejemplo, Melisa Z. contó que el año pasado pagó USD 586,93 y ahora fueron 620,28. Tras una revisión, se verificó que el incremento se debe a que el Municipio ya empezó a cobrar la contribución de mejoras por obras de los años 2017 y 2018, cuyo rubro no aparecía en los títulos de crédito del año pasado.



Desde la Dirección Financiera del Municipio se señaló que se trata de obras no cobradas en anteriores administraciones y que se deben ir cargando paulatinamente a las planillas de los siguientes períodos.



Por esa razón Melisa Z. tiene que pagar USD 47,09 adicionales este año por dos predios urbanos.



En el documento que le entregaron constan recaudaciones por ese mismo concepto desde el año 2005.