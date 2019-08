Municipio oficializa restricción vehicular de 05:00 a 20:00 en Quito

LEA TAMBIÉN

Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, informó este jueves 15 de agosto del 2019 que la restricción vehicular 'Hoy no circula', que reemplazará al pico y placa desde el lunes 9 de septiembre, se aplicará desde las 05:00 hasta las 20:00, es decir, regirá durante 15 horas, de lunes a viernes.

El funcionario informó detalles de la medida que se extendería durante los ocho meses que durará el plan de repavimentación intensiva anunciado por el Cabildo.



Es decir que los conductores que actualmente no deben sacar sus autos un día a la semana desde las 07:00 hasta las 09:30 y desde 16:00 hasta las 19:30 desde septiembre no podrán hacerlo durante 15 horas y solo podrán usarlo en las noches y madrugadas.



Abad recordó que la Ordenanza 305 se creó para organizar el pico y placa desde el 2010, pero luego se quitó la restricción vehicular a los taxis, vía resolución. Ahora se realizará una nueva que vuelva al plan original.



Los límites previstos para el Hoy no circula serán los mismos que rigen para el pico y placa. Lo único que se cambiará será el horario. Se mantendrán también las excepciones que permiten que personas con discapacidad o de la tercera edad puedan usar sus autos sin restricción alguna.



Mauricio Rosales, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), explicó que el plan de repavimentación empezará con 39 tramos y se trabajará en las calzadas, parterres y aceras. La inversión inicial será de USD 41,5 millones en esta fase y luego llegará a los USD 100 millones. Los trabajos se prolongarán por ocho meses y abarcará a 187 barrios, a lo largo de 110 kilómetros de vías, 70 de ellos en el sur y los 40 restantes, en el norte.



Se trabajará en vías como la Maldonado, la Mariscal Sucre, la Simón Bolívar o la Alonso de Angulo y en el norte será en las avenidas Naciones Unidas, 9 de Octubre, Colón, Universitaria, Eloy Alfaro, 6 de Diciembre y La Prensa. Después de terminar con las arterias viales principales se harán trabajos por zonas, para llegar a barrios que requieran de repavimentación, con el fin de mejorar la circulación vial.



Para mitigar los efectos en la movilidad, se han tomado medidas que permitan el uso de rutas alternas, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



Según Abad, los corredores principales perderán el 50% de su capacidad durante todo el día, debido a las obras de repavimentación. De acuerdo con los estudios de la Secretaría de Movilidad, se hizo necesario aplicar el Hoy no circula por 15 horas para mitigar los efectos en el tránsito y al finalizar la repavimentación se hará una nueva evaluación.



"Solicitamos a los ciudadanos de Quito que aporten en la medida para darle a la ciudad un respiro durante los ocho meses de la repavimentación. Veremos cómo la capital va cambiando de imagen en sus ejes principales", manifestó Abad.