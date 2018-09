Municipio anuncia el reestablecimiento del agua en Durán 

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Durán informó que el servicio de agua se reestablece paulatinamente desde este miércoles 12 de septiembre de 2018 en el cantón guayasense. Pero en algunas zonas de El Recreo y cooperativas aledañas, las familias siguen abasteciéndose con tanqueros.

En la entrada a la cooperativa Cerro Redondo un letrero descolorido del Cabildo anuncia: ‘Ya viene el agua, acueducto El Chobo-Durán’. Ese es el proyecto que ha generado la paralización del suministro debido a pruebas para su implementación.



“Lo poco que recogemos tenemos que cuidarlo. En esta semana pasamos tres días sin agua, porque los tanqueros no llegaban”, dijo Leonardo Llanos.



Él gastó USD 18 para llenar su cisterna la madrugada de este miércoles. Un tanquero llegó a Cerro Redondo a las 04:00. El día anterior el barrio quemó llantas para pedir agua a las autoridades.



Durán tiene cerca de 500 000 habitantes. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado tiene registrados un poco más de 38 000 usuarios. Según el cronograma de la empresa, la mega obra para el abastecimiento de agua concluiría en octubre de 2018, pero hubo una reprogramación.



El corte se originó durante la finalización de la primera de tres fases del proyecto. Esta consistía en el cambio de una tubería de hierro ductil, de 800 milímetros. El servicio se suspendió para realizar las pruebas de su operatividad.



En un comunicado, el Municipio de Durán informó que hubo dos roturas que afectaron el suministro. Una se detectó en un tramo de distribución en la ciudadela Valparaíso 1. Otro de los daños fue en una tubería de impulsión ubicada en el sector La Herradura. Ambas averías ya fueron reparadas, como indicaron las autoridades.



Según el Cabildo, a las 20:30 del martes 11 de septiembre llegó agua al reservorio Peñón del Río. “Está será distribuida a los tanques de reserva de los sectores San Roque y El Recreo”.



Pero en este último sector el suministro era irregular hasta la mañana de este miércoles. César Guamán tiene un negocio justo frente a un tanque gigantesco de almacenamiento de agua, en la cooperativa 28 de agosto. “Ya son dos meses sin agua y las planillas siguen llegando. Dicen que nos están mandando agua gratis pero no es así. He gastado hasta USD 15 por agua de tanqueros a la semana”.



Cerca, Karina Montaño trabaja en un restaurante. Para seguir funcionando, su jefa ha llevado canecas de agua desde su casa, dice.



“Debemos hacer maravillas con lo poco que hay. En mi casa recogemos el agua que usamos para bañarnos en una lavacara y luego la reutilizamos para los servicios”, contó Montaño.



En algunas zonas los taqueros entran con resguardo policial; algunos son enviados por instituciones públicas y llegan desde Guayaquil con rótulos marcados con la frase ‘operativo Durán’. En las calles también es común ver camiones con bidones de agua.



La Municipalidad indicó que han enviado cerca de 100 tanqueros de 10 metros cúbicos para repartir agua gratuitamente a los sectores más afectados. Informó que han realizado controles para que se respete la tarifa de USD 0,80 por el tanque de 55 galones. Y rechazó que agrupaciones políticas aprovechen la situación para ofrecer agua en vísperas de la campaña electoral.



En los límites de El Recreo, en la cooperativa Una sola fuerza, los moradores sacaron sus tanques a la polvorienta calle principal. Hasta ahí llegó un precandidato con un enorme tanquero. “Desde el pasado jueves no llega ni un solo tanquero por acá. Tenemos que hacer milagros para que nos alcance el agua para cocinar, lavar, para bañarnos…”, dijo Érika Parrales. En su casa viven ocho personas.