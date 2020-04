El Municipio de Quito se alista para eventual traslado de cadáveres en la emergencia por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Dos vehículos refrigerados y un centro con capacidad para mantener unos 30 cuerpos hasta antes de su cremación o inhumación dispone ya el Municipio de Quito para ayudar en las posibles tareas de traslado de personas que pudieran fallecer por covid-19 en la capital.

Hernán Alvarado, gerente de la Empresa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), informó hoy, domingo 5 de abril, que en acuerdo con las autoridades nacionales, el Municipio capitalino estará a cargo, especialmente, de aquellos casos de fallecimientos por covid-19 de personas que no cuenten con servicios exequiales, ya sea de un seguro privado o seguros públicos (como el IESS).



El alcalde Jorge Yunda, de hecho, contó ayer que ya se tuvo el primer caso de este tipo. El Municipio se hizo cargo del manejo del cadáver de una persona de 61 años, fallecida el viernes en un hospital del norte de la ciudad, a causa del covid-19, y que no contaba con familiares que se encargaran de su caso. “Esperemos no tener que usar los servicios de los que estamos disponiendo, pero estamos preparándonos para enfrentar el manejo de los fallecimientos”, dijo el Alcalde ayer.

Alvarado puntualizó que los vehículos refrigerados tienen capacidad para transportar de 12 a 15 cuerpos.



También se tiene cinco contenedores que servirán como sitios para tener los cadáveres durante el tiempo que se requiera antes de cremarlos o sepultarlos. La capacidad que tiene Quito para cremar cadáveres, actualmente, es de 30 por día, explicó Alvarado.

El protocolo que se manejará será el siguiente: la Emgirs recibirá una llamada del 911 si hay un cadáver de una persona fallecida por covid-19 y que no tenga seguros exequiales. Acudirán al lugar, en unos 30 o hasta 45 minutos. El formulario de la persona fallecida que se requiere el INEC será llenado por un médico que Emgirs está contratando y que irá en los vehículos que transportarán los cadáveres. Esa ficha se enviará por Internet al INEC y al Registro Civil para el certificado de defunción en línea. Embalarán el cadáver y lo llevarán al centro de acopio o al crematorio, de ser el caso.



Para quienes no dispongan de recursos, el Municipio cuenta con 500 columbarios para cremar a esas personas y disponer de sus restos en condiciones dignas en un cementerio.

Juan Zapata, director nacional del ECU 911 también indicó que para agilitar los trámites que permiten tener la inscripción de la defunción, se está autorizando para que, en caso de que no haya un médico presente, la autoridad de la Policía o las Fuerzas Armadas que estén presentes en el levantamiento del cadáver firmen en el formulario del INEC.



Explicó que en cuanto a levantamiento de cadáveres, durante la emergencia el ECU 911 ha recibido 7 330 llamadas, 89% en Guayaquil.