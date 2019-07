El Municipio de Quito revisa las tarifas del Metro y de buses eléctricos

LEA TAMBIÉN

En el proyecto de ordenanza que será presentado el 31 de julio del 2019 ante la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito también constan las tarifas del Metro y la del transporte eléctrico.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio, indicó que la tarifa del Metro se está ajustando con base en los informes. “Se debe calcular bien la demanda, porque esos estudios que estiman unos 400 000 usuarios por día plantean una tarifa de USD 0,45 pero queremos revisar si los indicadores que se utilizaron para establecer ese valor están acordes a la realidad, para así rectificar o ratificar la tarifa”.



Abad insistió en que se debe revisar si quienes propusieron esa tarifa inicial no se olvidaron de algún ítem porque es preferible tomar un correctivo ahora, a que luego se den cuenta de que esa tarifa no cubre toda la operación y se genere un déficit.



Insistió en que si no son los 400 000 pasajeros al día, la tarifa debería ser revisada y debería subir, “pero tampoco se puede subir mucho porque resulta prohibitivo para los usuarios y la demanda podría bajar. Si se sobrepasa los USD 0,50, el Metro ya no sería atractivo y las personas preferirían viajar en superficie. Así que se debe buscar una fórmula para que la tarifa logre ser atractiva al usuario y que no le asuste al usuario”.



La tarifa integrada, que en principio podría ser de USD 0,70 también está por definirse.



Abad aseguró que están trabajando en ese tema y que la propuesta final será presentada a más tardar la siguiente semana.



También se incluye el pasaje para los buses eléctricos. “Ese es un estímulo que se quiere dar dependiendo del tipo de vehículo que presenten los señores transportistas”.