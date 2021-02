Municipio de Quito realiza controles en los locales ubicados afuera de los recintos electorales

Jornadas de socialización se realizaron durante la mañana de este miércoles 3 de febrero del 2021 en los locales comerciales ubicados en las inmediaciones de la Escuela Sucre, en el Centro Histórico, uno de los 349 recintos que se habilitaron en Quito para los comicios electorales del domingo 7 de febrero.

Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), informó que la prioridad es que en los negocios se utilice mascarilla, se respeten los distanciamientos y se proporcione gel o alcohol a los clientes. “Queremos que nuestro trabajo sea preventivo y no sancionador. Hoy intervendremos en las inmediaciones de cinco centros (electorales)”.



Para los controles del domingo, la AMC trabajará de forma conjunta con la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Secretaría de Seguridad y la Intendencia de Pichincha. Contarán con el apoyo de 5 000 funcionarios municipales en las nueve administraciones zonales del Distrito Metropolitano.



El 7 de febrero, los controles comenzarán desde las 06:00 hasta las 18:00. Obando recordó que la sanción por no usar mascarilla es del 25 % de un salario básico unificado (SBU) que equivale a USD 100. Para las ventas no autorizadas será de USD 200.



La mala utilización de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) dependerá de la categoría del establecimiento, los montos podrán variar entre USD 400 hasta 6 000. El castigo por mal uso de espacio público será de 100.



Gustavo López es dueño de una papelería ubicada en la calle Sucre. Aseguró que tiene listo gel y alcohol para los clientes que lleguen a su local. Durante los controles de hoy, los inspectores de la AMC le pedían que mantenga limpia la acera y que utilice mascarilla de forma permanente.



Mariana Coca tiene una bodega de comidas en el mismo sector. Para ella, la prioridad será que la gente cumpla los distanciamientos y se respete el aforo. “Sí abriré mi negocio el domingo, estoy lista con todas las medidas de bioseguridad”.

Las autoridades pidieron a la gente que siga las siguientes recomendaciones para las elecciones:



- No llevar niños o adultos mayores al recinto electoral.

- Mantener distancia de las aglomeraciones.

- Se prohíben las ventas ambulantes en los alrededores de los recintos electorales.

- Mantener el distanciamiento mientras espera por su turno para sufragar.

- Usar mascarilla.

- Tener alcohol o gel antibacterial.

- Llevar su propio esferográfico.

- Evitar tocarse el rostro, especialmente los ojos.

- Evitar consumir alimentos y bebidas mientras espera en la fila.