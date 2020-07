Pruebas PCR para covid-19 se realizaron en Calderón y Carapungo, norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Con el fin de determinar cercos epidemiológicos y aislar casos positivos de covid-19, el Municipio de Quito realizó pruebas para la detección del coronavirus, este sábado 11 de julio del 2020.

A través de recorridos por parroquias urbanas y rurales se llegó a la de Calderón, una de las que registra el mayor número de casos de la ciudad, con 462 diagnósticos positivos. Las zonas de Calderón y Carapungo han sido las más afectadas, señaló Patricio Ubidia, secretario de coordinación territorial del Municipio, en un vídeo colocado en las redes sociales del Cabildo.



Los cercos epidemiológicos -dijo- son vitales para controlar las condiciones en la zona. El funcionario además pidió a los moradores de la parroquia que cumplan las normas de restricción para evitar la propagación de virus. Los ciudadanos acudieron a carpas dispuestas en Carapungo para la toma de muestras.



“Depende de la ciudadanía, de que tome conciencia”, enfatizó Ubidia. Además aseguró que seguirán aplicando pruebas en diferentes sectores de la ciudad.



Las personas que se realizaron el hisopado para pruebas PCR recibirán los resultados de las pruebas en su correo electrónico o número telefónico en el lapso de tres días.



“Es una fortaleza que se tome en cuenta a la comunidad de Carapungo para tan importante evento, ahora que estamos en el pico alto de la pandemia”, dijo Byron Encalada, presidente de la Organización Carapungo Libre.



Una brigada de este tipo es la única forma de acceder a pruebas, ya que no todos pueden pagar una, manifestó Yomari Derazo, moradora de Carapungo. Además hizo un llamado a sus vecinos a hacer conciencia y no salir. “Estemos contagiados o no tenemos que cuidarnos”.



Otro de los moradores de Carapungo, Jorge Troya, señaló que con la aplicación de pruebas pueden combatir al coronavirus. Es importante hacer conciencia -dijo- ya que “no estamos hablando de una persona sino de toda la familia”.