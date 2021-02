Municipio de Quito alista plataforma para controlar a los buses

En menos de un mes, la tarifa del transporte público en Quito subirá de 25 a 35 centavos. El requisito es el cumplimiento de indicadores de calidad. Sin embargo, el Municipio espera empezar con el monitoreo hasta este viernes 12 de febrero.

Han transcurrido 26 días desde que venció el plazo para que los transportistas se comprometan con el acatamiento de los indicadores. Eso se estableció en la adenda contemplada en la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte.



Según la Secretaría de Movilidad, las 65 operadoras firmaron ese acuerdo legal.



La normativa establecía dos plazos importantes. El primero para que las operadoras firmen la adenda para la mejora en el servicio y el compromiso de participar en el concurso para la asignación de nuevas rutas y frecuencias.



El segundo plazo (30 días hábiles) tiene que ver con la ejecución de los indicadores de confiabilidad, seguridad, confort, atención a grupos vulnerables y el mantenimiento de las unidades.



Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el tiempo de viaje en horas pico y valle. El 80% de la flota debe cumplir con ese indicador. Se calculará en base al tiempo programado, el cual se establece en los actuales contratos de operación, y el tiempo ejecutado.



Para medir este tipo de parámetros, así como el número de pasajeros y el uso correcto de las paradas, el Municipio exigió la implementación de dispositivos de geoposicionamiento (GPS).



Sin embargo, recién esta semana la Secretaría de Movilidad empezará con las pruebas para la transmisión de datos. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indica que al momento hay cerca de 1 200 de los 3 085 buses que ya cuentan con los dispositivos.



El funcionario explica que hasta el próximo 24 de febrero las 65 operadoras tienen plazo para instalar esa tecnología.



Así, el Municipio tendrá al menos una semana para evaluar y emitir los certificados de cumplimiento previo al alza de pasajes desde el 1 de marzo.



Sin embargo, los transportistas anuncian que el incremento de tarifas se dará.



Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano, dice que al momento ya hay 2 200 buses que cuentan con la tecnología requerida.



“Estamos listos y requerimos que el Municipio nos informe cómo nos conectamos. El Cabildo ha incumplido porque no tiene aún estructurada la plataforma”, indica.



La cooperativa Translatinos, que cuenta con 115 buses y cubre rutas en el sur de la capital, es una de las operadoras que ya tiene instalados los dispositivos. Mediante un software se monitorea el tiempo, el número de pasajeros y la cantidad de vueltas que realiza cada bus.



Jorge Yánez Romero, gerente de Translatinos, cuenta que esto les permite distribuir de mejor manera la flota basados en las horas pico. También facilita la distribución de los ingresos con la caja común.



De su parte, el vicealcalde de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad, Santiago Guarderas, sostiene que no habrá alza de pasajes si no hay mejora en el servicio.



Ayer, 9 de febrero del 2021, en una entrevista para Radio Pacha, afirmó: “no permitiremos ningún aumento en el valor de la tarifa si no existe un cambio sustancial en el servicio con el cumplimiento de los parámetros. Tiene que haber un antes y un después”.



Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad alista el lanzamiento del concurso para asignar 275 rutas y frecuencias para el próximo 8 de marzo.