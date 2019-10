¿El FUT requiere permiso para marcha del miércoles 30 de octubre del 2019?

LEA TAMBIÉN

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una asamblea en Pichincha, que tendrá lugar el sábado 26 de octubre del 2019, para “preparar las acciones de respuesta contra la siguiente ofensiva anunciada por el Gobierno”, para reemplazar al Decreto 883. La convocatoria reza en un comunicado emitido la tarde de este lunes 21 de octubre, donde el gremio no precisa si habrá o no una movilización el miércoles 30 de octubre, tal como lo anunció la semana pasada.

En ese contexto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló este lunes 21 que hasta el momento no ha recibido un pedido del FUT para realizar una marcha por las calles de la ciudad.



Todas y todos en Asamblea conversaremos sobre la Jornada de Movilización y nuestra unidad y solidaridad hacia adelante#unidad#solidaridad pic.twitter.com/jFzet3YxqE — CEDOCUT (@CEDOCUT) October 21, 2019



Yunda dijo que este martes 22 se reunirá con dirigentes del FUT, pero que en primera instancia no autorizará el uso de vías debido a que los quiteños están reconstruyendo la ciudad, tras las jornadas de protestas entre el 3 y el 13 de octubre, en las cuales se registraron hechos de vandalismo que causaron daños en bienes públicos y patrimoniales.



Mesías Tatamuez, presidente del FUT, aseguró que es la primera vez que escucha que se deben pedir permisos para ese tipo de manifestaciones. Recalcó que la marcha convocada “no tiene tintes de violencia ni es una huelga”.



Según el Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, las marchas, salvo aquellas que en su desarrollo involucren expresiones artísticas abiertas al público, son eventos que sí están reguladas. “Los organizadores y promotores deberán notificar a la autoridad competente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de la realización del mismo, y dar cumplimiento a las reglas técnicas y de seguridad exigidas”.



Según Yunda, serán firmes con la Ley en la mano y no se permitirá paralización del transporte u obstaculización de vías, ya que actualmente la capital se encuentra en una minga permanente.



Asimismo, el Alcalde expresó que “todos los ciudadanos tienen derecho a protestar o reclamar, pero dentro del esquema pacífico y sin alterar el orden público”.



El Burgomaestre dijo que el Municipio es quien autoriza y acompaña en las marchas. “Enfrentarse a la ciudadanía no es la misión del Alcalde, sino de no generar más caos en la ciudad”.



Yunda dio un mensaje general, llamando a los gremios para deponer actitudes de hecho que podrían degenerarse.