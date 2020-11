Municipio de Quito aún no define nuevas medidas para frenar la expansión del covid-19 en la ciudad

Tras permanecer 16 días bajo aislamiento por contagiarse de covid-19, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, retomó sus actividades hoy, lunes 9 de noviembre del 2020, en la inauguración de los trabajos de repavimentación de la avenida Ilaló que conecta a los sectores de El Tingo, La Merced y Alangasí, en el valle de Los Chillos.

A las 08:00, antes de asistir al evento, el Burgomaestre escribió en su cuenta de Twitter: “Nunca sabré cómo me contagié, pero sí sé que desde mi diagnóstico no contagié a nadie, hoy vuelvo a mi vida normal, gracias a Dios una segunda oportunidad, no la voy a desperdiciar, cuidémonos todos, usa mascarilla”. El pasado 25 de octubre él informó que contrajo la enfermedad y se sometió a un confinamiento.



Luego de inaugurar el arranque de la segunda fase de las obras viales en la Y de Alangasí, Yunda no informó si se adoptarán nuevas medidas en la capital para evitar la expansión del coronavirus. Eso ocurrió pese a que, el viernes anterior, las autoridades del COE se reunieron para analizar las nuevas disposiciones que se aplicarán en medio de la crisis sanitaria y el aumento de casos en la capital.



Según datos del Ministerio de Salud, hasta hoy se registran en Quito 57 105 contagios y 1 646 fallecidos a causa de la enfermedad.



“Nos queda usar las únicas herramientas que tenemos como la mascarilla, la responsabilidad, el orden y la disciplina para seguir batallando hasta que haya una solución, una vacuna”, manifestó el Burgomaestre. “Tenemos que seguir evitando las aglomeraciones e irresponsabilidades. Todos los días lo vemos, desactivando fiestas y reuniones de 600 personas libando en la vía pública cuando el mundo está sucumbiendo”.



Ante esa situación se planifica una reactivación ordenada. “Tenemos que asumir una alta responsabilidad. Nos confiamos en los feriados y festividades. Pasan 15 días y luego los hospitales están llenos. Debemos evitar que eso se salga de control en la ciudad”, sostuvo el Alcalde.



Las fiestas de Quito, así como las de Navidad y Fin de Año se acercan, por lo que Yunda indicó que buscarán alternativas para festejarlas a través de Internet u otros medios digitales. “Lamentablemente, esas fiestas lindas que teníamos en los barrios y lugares de concentración las veo muy difícil que se organicen en este año”, acotó.

Con preocupación, añadió que la situación de los hospitales se ha complicado. Por ejemplo, el IESS Quito Sur estaba con una disponibilidad de alrededor 30%, pero ahora pasó al 97%. El objetivo ahora es evitar que se llene y el sistema sanitario colapse.



Obras de repavimentación en la avenida Ilaló



La mañana de hoy se inauguraron los trabajos de repavimentación del segundo tramo de la avenida Ilaló que comienzan en El Tingo y llegarán hasta la Y de Alangasí, en el valle de Los Chillos, oriente de Quito.



Esta obra se ejecutó tras la suscripción, el 23 de octubre pasado, del convenio de concurrencia con el Gobierno de Pichincha. En el documento se acordó que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) planificará y ejecutará la repavimentación completa de la segunda etapa de la carretera.



Las autoridades recordaron que, a inicios de este año, se comenzó la gestión para trabajar en la primera fase de repavimentación en un tramo de tres kilómetros, desde la Y de Alangasí hasta la calle Termas de la parroquia La Merced.



Rafael Carrasco, gerente de la Epmmop, indicó que la vida útil de la vía será de 10 años. En la actualidad se hacen trabajos de señalización horizontal.



Las obras en el segundo tramo abarcan una extensión de 3,5 kilómetros. Se prevé que los trabajos finalicen en marzo del 2021. “Durante ese tiempo se realizarán cierres parciales y totales de la vía, por lo cual los conductores deberán usar rutas alternas como las calles Luis Rivadeneira y César Enrique Balseca”, informó la Epmmop.



El cronograma de restricción vehicular se difundirá a medida que avancen las obras. Se coordinó con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para gestionar la movilidad en la zona y a lo largo de la vía se colocará señalización preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.



Nathaly Escaleras, presidenta del GAD de Alangasí, agradeció por la obra ya que la avenida Ilaló fue abandonada por más de 40 años y beneficiará a más de 40 000 habitantes de las parroquias Conocoto, El Tingo, La Merced y Alangasí. Para Andrei Iza, presidente del GAD La Merced, la rehabilitación de esa carretera beneficiará al turismo de la zona.