Municipio de Quito acogerá las medidas dispuestas en el estado de excepción

La noche de este miércoles 21 de abril del 2021, el Municipio de Quito se pronunció sobre el nuevo Decreto de estado de excepción emitido por el presidente Lenín Moreno. En un comunicado indicó que se acogerán las resoluciones.

El Hoy No circula regirá en Quito hasta este viernes 23 de abril. Es decir mañana, jueves 22 de abril, no podrán circular los vehículos cuya placa termina en 6, 7, 8 y 9. El viernes, entre las 05:00 y las 20:00 no lo podrán hacer aquellos con placas 0, 1, 8 y 9.



A partir de las 20:00 del viernes 23 se iniciará el toque de queda decretado por el Gobierno Central. Esta vez ya no habrá solo restricción para la circulación de vehículos sino también para las personas. La medida rige hasta las 05:00 del lunes 26 de abril.

URGENTE | Quito acoge las medidas planteadas por el COE Nacional, acorde al Estado de Excepción emitido por la Presidencia. #NoTeRelajes pic.twitter.com/IzVgqCmijF — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) April 22, 2021



Según el Decreto Presidencial, de lunes a jueves, desde las 20:00 hasta las 05:00 también habrá toque de queda y no podrán transitar por las calles ni las personas ni los vehículos. Hay excepciones para los servicios de salud, de seguridad y sectores estratégicos, entre otros.



Los traslados al aeropuerto también están permitidos. Según el Municipio, quienes se movilicen a Tababela deberán presentar su ticket de embarque o su pasaje.



De acuerdo con el comunicado emitido por el Cabildo quiteño, también se acoge la modalidad de teletrabajo en todas sus dependencias. Sin embargo, la municipalidad pondrá a los efectivos de las entidades de control a colaborar para que se cumplan las disposiciones.



Las medidas del Decreto Presidencial rigen desde este viernes 23 de abril en 16 provincias del país. Las autoridades tomaron la decisión de incrementar las restricciones ante el aumento de contagios por el covid-19.



Durante el horario en el que no rige el toque de queda (lunes a jueves) el Decreto señala que habrá libre circulación sin restricción de placa.