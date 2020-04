Municipio de Quito repartirá mascarillas gratuitas a los sectores vulnerables de la población

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito dispuso que en los próximos días se entreguen de manera gratuita mascarillas a los sectores vulnerables de la población y a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano y de Emergencia. La propuesta es encabezada por la Secretaría de Salud junto con las Administraciones zonales. Este trabajo se realizará debido a la obligatoriedad del uso de estos insumos en los espacios públicos como medida de prevención ante el covid-19.

La entrega de los productos será canalizada por medio de las Administraciones zonales. Tras recibir los insumos, la Secretaría los enviará hacia los nueve distritos. La modalidad aplicada será la misma que se ha llevado a cabo para la distribución de kits alimenticios.



Tras la ubicación e identificación de cada una de las familias que necesiten estos implementos se realizará la entrega casa por casa. De momento, la Secretaría de Salud se encuentra realizando la adquisición de las mascarillas.



Francisco Viteri, director Metropolitano de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, mencionó que aún no se ha definido el número exacto de mascarillas que serán repartidas. Se ha solicitado a las Administraciones zonales los datos de la cantidad de población que está siendo atendida.



Las mascarillas que serán distribuidas son de tipo tapabocas y se las repartirá apenas estén disponibles. Se espera que el proceso de entrega de estos insumos tome alrededor de una semana. En caso de que alguna persona perteneciente a estos sectores no recibiese tales implementos, debería contactarse con su administración zonal para solicitarlos.



A partir del 6 de abril del 2020, el uso de mascarillas o tapabocas en espacios públicos es obligatorio y está siendo verificado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). De igual manera, los ciudadanos deben portar un documento que los identifique y mantener dos metros de distancia con sus similares.



En caso de que no exista el debido cumplimiento de esta disposición, las personas podrían enfrentar una multa de USD 100. Ese valor se duplica en los reincidentes.