El Municipio de Quito organizará la carrera de coches de madera en este 2019

La competencia de coches de madera será organizada este 2019 por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). La entidad indicó que el torneo se realizará en diferentes puntos del sur, centro y norte de Quito.

El domingo 1 de diciembre será en La Gasca; el lunes 2 en el Centro Histórico; el miércoles 4 en La Michelena; el jueves 5 en la Martha Bucaram y el viernes 6 en la Manuela Cañizares. La inscripción será gratuita desde el miércoles 20 de noviembre hasta el jueves 28 de en las instalaciones de la Epmmop, ubicadas en la avenida 9 de Octubre y Marieta de Veintemilla desde 08:00 hasta las 16:30.



Los requisitos: edad mínima de 15 años, cédula de identidad y utilizar casco, rodilleras y coderas durante la competición. Habrá dos categorías: De 15 a 20 años y de 20 a 40. Al primer lugar se le entregará USD 500 como premio, 300 al segundo y 200 al tercero. Los vehículos deben ser construidos únicamente con madera y no está permitido que en las llantas se coloquen rulimanes. Deben ser de madera, revestidas con caucho de neumáticos usados.



Desde 1970, ese evento forma parte de las fiestas de Quito. Antes se organizaba de forma privada con el nombre de carrera de coches de madera Jorge Aguilar Mantilla.



Hasta el año pasado, este evento era organizado por Marco Aguilar Veintimilla. La mañana de hoy, martes 19 de noviembre del 2019, él informó que el 8 de julio del presente año solicitó una audiencia con el alcalde Jorge Yunda para organizar el evento, pero “lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta”.



Luego de eso -acotó- “nos enviaron a diferentes entidades del Municipio para lograr la organización de estas competencias, asimismo no obtuvimos ningún resultado”.

Posteriormente, tras varios intentos por dialogar, en la Secretaría de Cultura se acordó en comunicarles la decisión que se iba a tomar con el certamen. Sin embargo, “mediante llamada telefónica nos informaron que no tenían conocimiento alguno y no sabían de lo que se trataba”.