Personal del Municipio limpia los escombros y técnicos evalúan daños en Guaranda y Chillanes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las labores de limpieza de escombros en varias calles de Guaranda, en Bolívar, se iniciaron hoy, viernes 7 de septiembre del 2018. El sismo de 6.5 grados registrado el jueves 6 de septiembre provocó la rotura de vidrios y el cuarteamiento de paredes de varias casas del Centro Histórico de la capital de la provincia de Bolívar.

En la Iglesia La Catedral se desprendió parte del revestimiento de una de las dos torres. También un cerramiento de tierra se cayó. Según las autoridades, no hubo personas heridas ni fallecidas.



El personal del Municipio local a las 08:00 inició las tareas de limpieza de los escombros. El gobernador de Bolívar, Aníbal Coronel, dijo que al momento los equipos técnicos de la Secretaría de Riesgos y de Obras Públicas del Municipio realizan una evaluación de daños en los centros educativos. Aunque adelanto que hasta el momento no son de magnitud. “Hay cuarteamientos pero leves gracias a Dios”.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial se encuentra reunido en el cantón Chillanes una de las zonas más afectadas. Coronel aseguró que varias casas están afectadas con fisuras, especialmente en la zona rural de ese cantón del subtrópico de la provincia. "Una vez que tengamos la información oficial iniciaremos la gestión en los diversos ministerios para llegar con ayuda", mencionó Coronel.



Indicó que en los centros de salud y los hospitales se atendieron a personas que sufrieron de crisis nerviosa. El sistema vial está en buenas condiciones y no hay inconvenientes.



En la parroquia Guanujo una parte del cerramiento del cementerio se desplomó y dejó al descubierto 22 tumbas. En la mañana un grupo de trabajadores comenzó las labores para tapar los nichos que quedaron al descubierto. El alcalde de Guaranda, Ramsses Torres, dijo que hay tranquilidad luego del sismo. En las próximas horas finalizará con la evaluación de los daños.