Municipio de Ipiales, en emergencia por visa humanitaria de ciudadanos venezolanos

La llegada de la hora cero de la puesta en vigencia de la visa humanitaria para todo ciudadano de Venezuela que desee ingresar a Ecuador prende alertas. En los últimos cinco días se ha registrado un incremento de migrantes de ese país que buscan ingresar antes de la medianoche de este lunes 26 de agosto del 2019.

En Ipiales, Colombia, temen que a partir de mañana cientos de migrantes venezolanos que buscaban cruzar la frontera internacional se vean obligados a quedarse represados en ese municipio.



Por eso, en el marco de la Mesa Migratoria de esa ciudad colombiana, se analizó el escenario que se ha presentado en la última semana, ante el aumento de viajeros venezolanos. El viernes 23 de agosto se declaró la emergencia –Calamidad Pública- para pedir apoyo del Gobierno de ese país.



Una de las inquietudes es que para continuar su viaje los migrantes opten por activar rutas irregulares y eso genere riegos, señaló Ricardo Romero, alcalde de Ipiales, en declaraciones para Caracol Radio.



Las autoridades de esa región aseguran que buscan las decisiones más oportunas. Carlos Martínez, funcionario de la Cancillería de ese país, señaló que no descartan que desde mañana haya migrantes venezolanos que opten por retornar a Colombia o, en su defecto, a su país natal.



Unos 6 100 ciudadanos venezolanos registraron el viernes pasado su salida de Colombia hacia Ecuador, según informó un funcionario de Migración.



Ayer, sábado 24 de agosto, Ana Palomares hacía fila para registrar su entrada a Ecuador. La extranjera, quien viaja junto a su hija, recibió unas pulseras numeradas.



Cuenta que desde el martes pasado emprendió su periplo desde Trujillo y que tuvo varios contratiempos para llegar hasta Rumichaca.



En el lado de Tulcán, entidades estatales y de cooperación internacional trabajaban de acuerdo al plan de contingencia. Entre los extranjeros que cruzaron la frontera hay expectativa sobre cuál será su estatus, una vez que empiece a regir el visado humanitario para entrar a Ecuador.



Ayer, la Cancillería ratificó que el proceso de amnistía y regularización para ciudadanos venezolanos está dirigido solo a quienes accedieron por los controles migratorios, hasta el 26 de julio pasado.



Los venezolanos que ingresaron después de esa fecha, incluidos quienes crucen ahora, no se beneficiarán de la visa de excepción por razones humanitarias. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que podrán aplicar a otros tipos de visas, previstas en la Ley.



Daniel Regalado, representante de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, mostró su preocupación por la situación que atraviesan sus compatriotas en la frontera, pues aseguran que podrían ser víctimas de coyoteros por no disponer de la visa humanitaria, que se tramita en los consulados de Caracas, Bogotá y Lima. También pidió al Gobierno aclarar el estatus de los migrantes que llegaron en el último mes, sobre todo, qué tipo de visa deberán tramitar y cúal será su costo.



Juan Pablo Terminiello, oficial de protección de Acnur, considera que se debe garantizar excepciones en el visado para ciudadanos venezolanos que soliciten protección como refugiados. Un trato similar, comenta, debe darse en casos de grupos vulnerables.

Para las 16:00 de ayer esta convocada la Mesa de Movilidad Humana de la provincia del Carchi. Ahí se efectuará una análisis de la situación migratoria en Rumichaca.