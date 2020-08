Alcaldía entregó una escultura del ‘Perro-Gato’ en el sur de Quito

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, asistió la mañana de este miércoles 5 de agosto del 2020, a la entrega de la repavimentación de un tramo de seis kilómetros de la avenida Teniente Hugo Ortiz, ubicada en el sur de la ciudad.

El evento se realizó en la esquina de las avenidas Ajaví y Teniente Hugo Ortiz y contó con la participación de los moradores de los barrios Solanda, Quito Sur, El Calzado, El Recreo, El Comercio, El Carmen, Mayorista y Promoción Familiar.



En ese mismo lugar se inauguró también la escultura del 'Perro-Gato'. Se trata de “la primera de tantas que vamos a colocar en la ciudad y que recogen la visión animalista de nuestro Alcalde”, indicó Rafael Carrasco, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).



El funcionario señaló que la repavimentación forma parte de un plan que incluye intervenciones en el espacio verde, como adecuaciones de canchas y zonas arboladas, y la colocación de señalética vertical y horizontal.



Sobre la escultura, el Alcalde dijo que el mensaje es promover la convivencia armónica entre los seres vivos. "Al llegar acá unos dicen: ¿qué mismo es, es un perro o es un gato? Es la fusión de las dos especies que han acompañado por millones de años al ser humano".



Yunda aprovechó el evento para pedir a la ciudadanía que sea cuidadosa, que use su mascarilla y no se arriesgue saliendo de casa. “Vamos ya para los cinco meses, el alcalde ha sido, posiblemente, la persona que más contacto ha estado con personas, con barrios, parroquias, en hospitales, tomando pruebas, en mis actividades diarias, de un lado a otro, pero siempre estoy a la intemperie y siempre estoy con mi mascarilla y, gracias a Dios, no me he contagiado”.



El tramo intervenido corresponde a 1,4 km. en pavimento asfáltico y 4,6 km, en pavimento rígido en los carriles donde circula el Trolebús. Hasta el momento, la Alcaldía ha repavimentado 135 kilómetros.