Guayaquileños abarrotaron los bajos del Municipio para el pago de impuestos prediales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las ventanillas para el cobro de los impuestos prediales se abrieron a las 07:00, pero decenas de ciudadanos llegaron mucho antes para cumplir con esa obligación, a los bajos del Municipio de Guayaquil.

Así se inició el cobro este jueves 2 de enero del 2020. Los guayaquileños buscaron beneficiarse del descuento del 10% por el inicio de la recaudación que, este año, no registró incremento en los más de 500 000 predios urbanos y rurales del cantón más poblado del país.



26 ventanillas empezaron la atención para la ciudadanía, de las cuales 12 estuvieron ubicadas en las calles Clemente Ballén y Malecón Simón Bolívar.

​

Ahí, María Merchán contó que madrugó para pagar USD 400 por cinco predios ubicados en distintos sectores del norte de la ciudad. Ella se mostró sorprendida porque su monto no se incrementó.



“La medida está muy buena, no ha habido demoras en la cola, la atención es súper rápida, como ciudadana estoy satisfecha de la obra municipal, por eso acudí a primera hora a votar”, contó la mujer.

#Guayaquil |El Municipio inició el cobro de impuestos prediales. En los bajos del Cabildo se habilitaron 27 ventanillas de atención. En este 2 de enero se espera recaudar USD 750 000.



Vía @jandresgonz73

02-01-2020 pic.twitter.com/moeTv3jifD — El Comercio (@elcomerciocom) January 2, 2020

Por su parte Olivero Ruíz canceló USD 29 por su predio en el sector de La Florida, en el noroeste. Él arribó a las 08:45 y no duró más de 15 minutos en la fila. “Vine el 2 de enero para cumplir con la ciudad y no dejar todo para última hora”.



Del lado de las calles 10 de Agosto y Pichincha, en cambio, atendieron seis ventanillas para personas de la tercera edad. Allí se colocaron asientos plásticos para la espera.



Enrique Camposano, subdirector financiero del Cabildo, explicó que durante la primera quincena de enero el descuento en el pago del impuesto predial será del 10% y a partir de la segunda quincena se irá disminuyendo progresivamente hasta junio. Para este 2 de enero se prevé una recaudación de USD 750 000.

El Municipio de Guayaquil habilitó seis ventanillas para la atención de personas de la tercera edad. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Explicó que para este 2019 se proyecta una recaudación de USD 27 millones entre impuestos prediales y contribución especial de mejoras que se cobra simultáneamente con el predial.



Los contribuyentes pueden acercarse durante la primera quincena de enero de lunes a viernes desde las 07:00 a 18:00, y los sábados y domingos de 08:00 a 13:00. A partir de la segunda quincena de este mes, los horarios regirán de manera similar a excepción del día domingo que no habrá atención al público.

Los usuarios también tienen opciones para cancelar estos valores a través de los Banco Pichincha y Pacífco, tanto en sus plataformas digitales como en las ventanillas.