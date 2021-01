Municipio de Guayaquil entrega notificaciones a otras 40 viviendas por fiesta masiva en la Calle 8

Delegados del Municipio de Guayaquil y efectivos de la Policía Nacional llegaron la mañana de este jueves 7 de enero de 2021 al sector conocido como la Calle 8, en el Suburbio de la ciudad porteña, para notificar con sanciones a 40 nuevas viviendas presuntamente implicadas en la promoción de una fiesta masiva en Año Nuevo.

El pasado martes 5 de enero las autoridades habían impuesto sanciones a los propietarios de siete viviendas y un local de venta de licor, identificados como los supuestos promotores del festejo en el que cientos de personas se aglomeraron a bailar sin mascarilla y consumir bebidas alcohólicas en plena calle. La celebración se tomó la cuadra entre la noche del 1 y la madrugada de 2 de enero, en el Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil.



La Policía intentó poner fin al baile, pero los asistentes hicieron caso omiso y fue imposible ante la cantidad desbordante de personas.



Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, explicó que los propietarios de las viviendas serán multados con siete salarios básicos unificados, es decir, USD 2 800, según la ordenanza que norma las medidas de bioseguridad ante la pandemia de covid-19.



En el caso de las viviendas que están legalizadas -18 están en zona consolidada- se cobrará la multa a través de los impuestos prediales y los dueños de las casas que están en proceso de legalización, a orilla del Estero Salado, no podrán legalizar los predios hasta cancelar el valor de la sanción.



Las personas notificadas pueden apelar presentando fotos, videos y documentos que comprueben que el domicilio no participó en la escandalosa fiesta callejera. “Se les ha notificado, deben comparecer a la Comisaría, presentar sus descargos o excusas, aceptar la sanción y firmar un compromiso de que no van a facilitar aparatos para música ni expender licor para consumir en la vía pública, para que esto no se vuelva a repetir”, indicó Narváez.



El funcionario cuestionó la falta de conciencia de los pobladores ante una aglomeración con asistentes que llegaron desde otras zonas, lo que impulsa la expansión de los contagios a otros sectores de la ciudad, dijo. Una clínica móvil municipal adelanta un proceso de triaje en la zona de la calle Décima, conocida como Calle 8, entre la H y la I.



“Están perjudicando a toda la comunidad, cuando no todos participaron en la promoción y organización de este baile, era gente de otros sectores. Se supone que son las autoridades y la Policía las que deben evitar y dispersar estas aglomeraciones”, mencionó Andrea Quiñonez, una de las vecinas del lugar.



Narváez informó además que por el Día de Reyes se quemaron la noche del 6 de enero monigotes o años viejos en sectores populares del Suburbio de Guayaquil, de los Guasmos y en la Isla Trinitaria. El Municipio cuenta con 150 reportes del fuego que consumió los años viejos con destrucción del asfalto, lo que implica una sanción de un salario básico (USD 400).