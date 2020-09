Municipio de Guayaquil aprueba incentivos para el sector inmobiliario y aumenta aforo en comercios, restaurantes y hoteles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil anunció la tarde de este martes 1 de septiembre de 2020 nuevas medidas para el sector inmobiliario, que apuntan a reactivar la economía de la ciudad pos-pandemia. Las decisiones se tomaron durante una reunión con los representantes de las cámaras de la producción (Construcción, Comercio, Industrias y sectores afines).

La alcaldesa Cynthia Viteri invitó a todos los inversionistas y promotores inmobiliarios “a venir a invertir a Guayaquil porque aquí es más barato”. Señaló que están exonerados por años varios impuestos, “pueden tener más libertad y construir más casas en menos terreno, los permisos son más rápidos y el costo para el usuario bajará en un 10 % de lo que costaba antes y estará exonerado del 50 % del impuesto predial que paga cada familia”, dijo.



Esas decisiones se suman a lo que se anunciaron la semana anterior como la suspensión de las tasas hotelera y de pernoctación por el periodo 2020-2021 y suspensión de las tasas de habilitación y uso de vía pública para restaurantes en 2021, entre otras.

¡Guayaquil se reactiva con el sector de la construcción! Con la intención de reactivar la economía de nuestra ciudad a través de la generación de plazas de trabajos, la alcaldesa @CynthiaViteri6 anunció las nuevas medidas adoptadas para el sector de la construcción. pic.twitter.com/ts9nxu6gXG — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) September 1, 2020



Viteri también informó que, a partir del 13 de septiembre de 2020, los hoteles podrán aumentar su capacidad de aforo a 30%, ya que actualmente está restringido a 25 personas.



“Es sencillo señores: ¡a vivir y a comer!, ¿cómo se vive?, ¡cuídate!, ¿cómo se come?, ¡trabaja!”, dijo.



La resoluciones para el sector inmobiliario



-Baja el valor del predio en un 10 % para quien compra casa nueva y se le exonera el 50% del impuesto predial durante 5 años.



-Para promover la construcción de viviendas por parte de los promotores inmobiliarios:



1.- Aumentará la densidad dentro de las urbanizaciones, lo que significa que habrá más casas unifamiliares (no edificios) en menos terreno.



2.- La concesión de áreas verdes en los nuevos proyectos inmobiliarios: El Municipio exige aproximadamente un 35% de áreas municipales dentro de cada proyecto inmobiliario. Ahora el promotor tendrá la libertad de concesionarlas para que se automantengan y no le cueste al Cabildo.



3.- Los permisos de construcción serán online. Actualmente se tramitan bajo esta modalidad para casas de hasta USD 90 000 y desde ahora, todo proyecto inmobiliario podrá obtener el documento de forma virtual para agilizar el proceso de construcción.



4.- Para solicitar el permiso de construcción, los promotores debían tener el 50 % del valor del proyecto en garantía, ahora se aceptará una póliza de seguro.



Medidas a partir del 13 de septiembre, cuando se levante el estado de excepción



-Aumentará a 75 % el aforo en todos los comercios, como restaurantes; y 30% del aforo en los hoteles y sitios de eventos.



-A partir del 13 de septiembre el Municipio fortalecerá los controles de todo tipo de reuniones, horarios, aperturas y eventos que se den en la ciudad, incluido al tránsito vehicular.



-Bares y discotecas no abrirán el 13 de septiembre.



-En conjunto con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se decidió que durante todo el mes de septiembre se mantendrán las mismas medidas de tránsito vehicular, según las placas pares e impares. Esta decisión se tomó porque está aumentando la flota del transporte público en Guayaquil. A partir de octubre se darán a conocer las nuevas medidas.



-El COE cantonal continuará activo lo que resta de 2020.



-La próxima semana se abrirán cinco parques más, este 1 de septiembre se habilitaron siete parques y 44 gimnasios.



-Las clases presenciales seguirán suspendidas en el presente año escolar.