Municipio de Guayaquil entregó a la Contraloría procesos de compra de insumos por emergencia

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que antes de que le pidan información envió a la Contraloría General del Estado los siete procesos más grandes que ejecutó el Municipio para la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por covid-19.

“Guayaquil fue la ciudad que a menor precio compraba los insumos a nivel nacional”, dijo Viteri este miércoles 10 de junio de 2020, durante un enlace radial. Y agregó que la misma información fue enviada a la Fiscalía.



La compra irregular de mascarillas, pruebas rápidas, termómetros y medicamentos, en algunos casos con sobreprecio, ha generado procesos investigativos contra varios gobiernos seccionales. Uno de las indagaciones apunta al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y a sus familiares.



Este miércoles Viteri descartó que el Cabildo haya mantenido contrataciones con empresas vinculadas a Morales, quien llegó al cargo por el Partido Social Cristiano. “Ninguna, cero. Es más, yo disolví una dirección que había, porque no teníamos Prefectura; era una dirección que coordinaba con los cantones en años anteriores. En mayo la disolví”.



La alcaldesa se refirió además a la separación del hijo del prefecto, quien laboraba para el Cabildo desde hace 14 años como administrador del Mercado Caraguay. Los comerciantes del lugar denunciaron el cobro de USD 25 por pruebas rápidas de covid-19 que el Municipio ofrece gratuitamente. “Fue despedido y se iniciaron las acciones para que la Fiscalía investigue”.



A más de las contrataciones, durante la pandemia el Municipio implementó el Hospital Bicentenario en los terrenos de la antigua maternidad Sotomayor. Casi USD 5 millones se invirtieron en su restauración para atender, exclusivamente, casos de covid-19. En tres semanas llevan 3 019 pacientes, según señaló la alcaldesa.



“Antes se decía que la ciudad era de cemento, cuando no lo era porque Nebot daba salud y educación. Ahora que nos hemos volcado en una pandemia a salvar vidas, me hacen una pregunta que para mí es absurda: ¿Para qué sirve el Hospital Bicentenario?”, cuestionó.



Viteri indicó que el espacio fue adquirido en concesión, a título gratuito por un año. Y que analizan si luego del año lo expropian, lo compran, lo cambian o lo adquieren por donación, para que se convierta en el hospital del día más grande de la ciudad.



Por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, Guayaquil seguirá en semáforo amarillo. Este fin de semana se realizará el cuarto muestreo con 1 600 pruebas rápidas para determinar si la velocidad de contagio comunitario sigue disminuyendo. La siguiente semana arrancará el estudio de prevalencia, con 50 000 pruebas.



Según datos de la Municipalidad, la tasa de contagió por coronavirus bajó de 3,3 en el primer muestreo a 1,2 en el tercero, presentado la semana anterior. Mientras que durante 17 días alternados el cantón ha reportado cero muertes por encima de lo normal.



Desde el Cabildo también se anuncia la entrega de créditos para pequeños negocios y emprendedores afectados por la crisis del covid-19. Estos se gestionarán a través del Banco del Pacífico. La alcaldesa explicó que hay tres alternativas: de USD 500 a 1 500, de USD 5 000 a 7 000 y de USD 7 000 a 10 000.