Municipio de Guayaquil clausuró canteras en la vía a la Costa tras quejas de moradores

El recorrido empezó en el kilómetro 10,5 de la Vía a la Costa, en Guayaquil. Funcionarios de las direcciones de Ambiente y Justicia y Vigilancia del cabildo porteño hicieron un recorrido a lo largo de la vía para clausurar las canteras que funcionan al margen de la Ley y cuya actividad ha generado malestar en los ciudadanos del sector.

La jornada empezó a las 17:00 de este jueves 6 de junio del 2019. Se concretó luego de una reunión que sostuviera en la mañana la alcaldesa Cynthia Viteri con habitantes del lugar.



La personera municipal adelantó en esa cita que se había notificado a las 33 canteras y 17 industrias del sector para que sus representantes asistan a una reunión la semana pasada, en la que se les informó sobre un plan de regulación. “Les entregamos un documento sobre las normas referentes al impacto ambiental”.



Pero Bolívar Coloma, director de Ambiente, afirmó que ocho canteras no han firmado el plan. Esos lugares fueron sujetas de inspección y su posterior clausura este día.



“La instrucción de la señora alcaldesa es efectuar los controles en las actividades mineras de manera permanentemente. Vamos a tener dispositivos de medición 24 horas, siete días a la semana”. Las mediaciones las hará un laboratorio acreditado que tiene convenio con el Municipio.

Las canteras fueron clausuradas por las afecciones que producía a los habitantes de la zona en donde se ubicaban. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO



El primer lugar clausurado fue una cantera ubicada en el kilómetro 12,5. Ahí Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, informó a uno de los representantes que el lugar quedaba con sellos de clausura. Y delegó a la Dirección de Ambiente hacer una nueva inspección este viernes 7 de junio para verificar que no operen. "Si lo están haciendo deben llamar de inmediato a la Policía".



Luego la delegación municipal llegó hasta el kilómetro 15. Ahí puso los sellos en una puerta metálica de acceso. No obstante, no apareció ningún representante del lugar.



El director municipal informó que la clausura será por 8 días y en ese lapso deberán firmar el Plan en el Cabildo. También deben llevar los planes de buen manejo para la actividad.



Narváez añadió que sobre la Vía a la Costa habrá cuatro direcciones municipales para, además de monitorear el funcionamiento de canteras e industrias, controlar solares vacíos y vendedores informales.