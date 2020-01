Municipio de Guayaquil anunció el cierre de 29 canteras en la vía a la Costa

LEA TAMBIÉN

Las 29 canteras que funcionan a lo largo de la Vía a la Costa, una zona de crecimiento urbano de Guayaquil, fueron cerradas. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, la mañana de este 2 de enero del 2020.

La personera municipal afirmó que, tras un sobre vuelo en la zona, que aglutina a más de dos docenas de urbanizaciones de clase media y alta, se constató que esos lugares no cumplieron con el proceso de regularización que estableció en junio del 2019 el Cabildo porteño.



“Se les dio plazo todo este tiempo para que tengan la licencia ambiental, la tasa de habilitación y uso de suelo. Hasta el día de hoy, que se venció el plazo, las 29 canteras no cumplieron con lo establecido por las normas municipales y ambientales, por lo tanto a partir del día de hoy se empezó el cierre de todas las canteras en vía a la Costa”, detalló.



Viteri agregó que hasta el mediodía de este jueves 2 de enero se habían cerrado 15. A través de la Autoridad de Tránsito Municipal se harán controles para impedir que entren o salgan camiones con material pétreo desde los sitios cerrados.



“Desde el helicóptero pudimos apreciar que no se ha hecho remediación alguna dentro de las 29 canteras, no hay remediación, no hay una forma de ser explotadas y no hay la devolución al medio ambiente en re sembrar árboles que habían sido cortados”, dijo.



La alcaldesa precisó que hay nueve canteras que llegaron al 98% de sus trámites. Esas canteras tendrán la oportunidad de ser reabiertas una vez que completen lo que les falte.



El director de Justicia y Vigilancia del Cabildo, Xavier Narváez, indicó que una semana antes de finalizar el 2019 se les recordó sobre la finalización del plazo. En ese marco, dijo que las clausuras se mantendrán y en caso de desacato se iniciarán procesos judiciales.



Bolívar Coloma, director de Ambiente del Municipio, afirmó que no ha habido medidas de mejoría para recuperar las especies nativas. “No se respetan las técnicas básicas de trabajo, de protección de las laderas”.