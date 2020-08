Municipio de Guayaquil anuncia acción constitucional para que Ministerio de Salud entregue datos de covid-19

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil presentará una acción constitucional en contra del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que entregue la información sobre los casos de covid-19 en los hospitales estatales. Así lo anunció la alcaldesa Cynthia Viteri este viernes 14 de agosto de 2020.

Señaló que el Cabildo necesita las estadísticas de los hospitales públicos, de las pruebas realizadas, los sectores de donde provienen y el número de casos de personas contagiadas de coronavirus.



“Lamentamos que todo esto sea prácticamente a la fuerza. Cuando un municipio, un alcalde, en este caso la alcaldesa, está haciendo un trabajo por la ciudad para mantener a raya el covid porque no lo podemos combatir todavía y lo único que requiere es información por parte del Ministerio”.



Ante ese escenario y el cumplimiento del plazo para entregar la información, el Municipio presentará una acción constitucional contra el MSP por no proporcionar los datos.



Hasta el momento, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha entregado al Cabildo los resultados del trabajo de covid-19. De 45 clínicas privadas y laboratorios, solo tres han brindado información.



Según los datos recogidos por el personal médico de la Dirección Municipal de Salud, por cada 10 000 habitantes de Guayaquil la tasa de contagios 12,3. “Eso sabemos nosotros, pero qué datos tiene el Ministerio para poder cotejar donde están las personas, que fueron contagiadas y que fueron al Ministerio y que le dieron el resultado positivo. Tenemos que saber dónde viven para poder cuidarlas, llevarles medicina y sobre todo que no rompan el cerco epidemiológico”, añadió Viteri.



Guayaquil continuará en semáforo amarillo



La alcaldesa señaló que la ciudad cumplirá tres meses en semáforo amarillo este 20 de agosto, pero se busca alianzas y estrategias con el sector de la producción para que Guayaquil siga creciendo económicamente.



“Hicimos la mesa económica, que la conforman las distintas cámaras de producción del país. El próximo martes nos va a llegar una serie de recomendaciones, que pasan inclusive por eliminaciones temporales de tasas que cobra el municipio para hacer crecer Guayaquil, que los negocios florezcan y que se recupere el empleo”, señaló Viteri. Además, otras propuestas serán presentadas a la Asamblea Nacional por el bloque del Partido Social Cristiano (PSC).



MSP debe dar aval para compra de vacunas



La alcaldesa ratificó que el Municipio mantiene conversaciones con un laboratorio de Inglaterra y dos estadounidenses, que trabajan en la vacuna contra el covid-19. A esto se suma el acercamiento con el MSP para obtener los permisos respectivos en la adquisición de ésta para proteger a los habitantes de la ciudad.



“Empezamos a hablar con tres laboratorios, dos de Estados Unidos, uno de Inglaterra. Están en la fase tres de la vacuna y en la fase dos. Ahora pasamos ya a la lista de espera. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud porque sin la autorización, Guayaquil como tal y el Municipio como tal no podría adquirir directamente las pruebas. La plata la ponemos nosotros, pero necesitamos permisos del Ministerio de Salud”, explicó.