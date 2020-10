El Municipio de Eloy Alfaro declara la emergencia económica, administrativa y financiera por la falta de dinero

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Eloy Alfaro, en el norte de la provincia de Esmeraldas, está en emergencia económica, administrativa y financiera.

La declaratoria, resuelta la tarde del martes 27 de octubre de 2020 por el pleno del Concejo cantonal, durará 60 días con la finalidad de encontrar una solución al recorte presupuestario realizado por el Gobierno.



Es uno de los siete municipios de Esmeraldas afectados por la falta de dinero.



El alcalde de Eloy Alfaro, David Rosero, explicó que desde mayo de 2020 empezaron los recortes de las alícuotas que llegan hasta el 70%. La institución recibía USD 659 450 al mes, pero hora llegan USD 215 800.



Esta disminución afecta el pago de sueldos y salarios, a acreedores y la ejecución de obras que fueron planificadas al inicio del año, también paralizadas por la pandemia del covid-19.



Rosero advirtió que está en riesgo la estabilidad laboral de 150 personas contratadas, porque no pueden pagar los sueldos.



Para cumplir con los salarios y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se necesitan USD 408 000, que no tiene el Municipio.



Debido a los créditos reembolsables con el Banco de Desarrollo de Estado deben pagarse USD 81 000 al mes, más USD 22 0000 por el convenio de purga de mora con el IESS.



El Alcalde dijo que pedirán al Ministerio de Finanzas el anticipo del 10% de las alícuotas con la finalidad de atender problemas financieros. Al Banco de Desarrollo se pedirá una restructuración del crédito que implica eliminación de intereses y reprogramación del pago de cuotas.



Entre los ajustes que hará el Cabildo están no cancelar horas suplementarias ni extraordinarias a ningún funcionario, empleado o trabajador del ayuntamiento. Tampoco se incrementarán las remuneraciones a los funcionarios, empleados o trabajadores; y se restringirán las ayudas materiales, económicas y de carácter social.

También se tiene contemplada la reducción del personal a plazo fijo e indefinido; se restringirá la salida de vehículos municipales fuera de las horas laborables y días feriados y solo se autorizará su movilización en los casos de emergencia y estricta necesidad.