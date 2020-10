Agente municipal de Durán que agredió  a vendedora informal con discapacidad fue separada de la institución

LEA TAMBIÉN

Una funcionaria con el uniforme de los agentes de control del Municipio de Durán (Guayas) golpea con las dos manos en las partes íntimas a una mujer que está sujeta con cinta adhesiva a una estructura metálica, entre las risas de los presentes. Después, otra persona le acerca una botella de agua, le da de beber un poco, luego le empapa la cabeza con el líquido. El video con estas imágenes se difundieron en redes sociales y causaron indignación, este martes 13 de octubre del 2020.

Según la información difundida en redes, la mujer agredida sería una vendedora informal, de 35 años, que comercializa papel higiénico, pasta dental y otros productos en los exteriores del complejo Municipal y que tiene el 60% de discapacidad.

#Durán | El día de hoy una vendedora informal, que mantiene 60% de discapacidad (Lenguaje y auditivo), fue amarrada a un pilar, golpeada en sus partes -por una Agente Municipal- e incluso bañada en agua. pic.twitter.com/GNLHnx7J3d — EL FERRODIARIO (@elferrodiario_) October 14, 2020



El Municipio del cantón guayasense se pronunció ante la difusión del clip de 20 segundos. "Ante el abusivo proceder de una funcionaria municipal que puede observarse en un video colgado en las redes sociales, en donde de forma violenta vulneran los derechos de una persona con discapacidad, he dispuesto la inmediata separación de la institución de dicha agente de control, a la vez que iniciaremos acciones legales en contra de la autora y su acompañante, incluyendo la persona que realiza la filmación de este bochornoso acto, que ninguna manera representa el espíritu de servicio a la ciudadanía del resto del personal del Municipio de Durán", señala en un comunicado.



El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también se pronunció en la red social Twitter. "No se tolerará este tipo de actos de barbarie que atenta contra los DD.HH. He dispuesto la intervención de nuestra delegada de la @DEFENSORIAEC del Guayas @IcazaMirelli (Mirelli Icaza), para verificar los hechos y emitir la medidas de protección respectivas", publicó.



Icaza señaló que se ha contactado con el representante de la afectada y de la autoridad municipal. El día de mañana, 14 de octubre, tendremos una reunión con los involucrados a fin de determinar las acciones que como Defensoría del Pueblo realizaremos de forma urgente, señaló en la misma red social.