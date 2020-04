Municipio de Durán clausura empresa que vendía mascarillas en ese cantón

LEA TAMBIÉN

El director del departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Durán, Alfredo Yuquilema, confirmó la clausura de la empresa 3M, ubicada en ese cantón, la tarde del sábado 4 de abril del 2020.

"Desde que se dio el primer caso de coronavirus fui personalmente a pedir mascarillas, que se nos venda o ayude con las mismas y siempre se hicieron los sordos, pero sí tenían para hacer negocios con sus distribuidores autorizados", publicó el funcionario, en su cuenta de Facebook.



A decir de Yuquilema, la acción se llevó a cabo, junto a la Intendencia del Guayas, para evitar la especulación, durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



La acción generó cuestionamientos entre los usuarios de la red social, que pidieron lamentar la clausura de la empresa, que distribuye mascarillas a escala local y nacional. Yuquilema respondió este domingo 5 de abril con otra publicación.



"Señores estamos en emergencia sanitaria necesitamos las mascarillas para que la gente no se siga contagiando ...en China cuesta USD 1,30 y la quieren vender en USD 8, a través de los distribuidores autorizados. No a la especulación, la salud no es un juego", publicó el funcionario y adjuntó correos y mensajes de WhatsApp que cruzó con delegados de la empresa.



Alberto Acosta Burneo, empresario y analista económico, criticó la acción municipal. Señaló en su cuenta Twitter que esto generaría más problemas en la población que busca abastecerse de mascarillas durante la emergencia.



"Si clausuran a la empresa que elabora e importa mascarillas, ¿cómo esperan que nos proveamos de esos insumos fundamentales? Los políticos son más peligrosos que el covid-19", publicó Acosta.



Los representantes de la compañía están citados a comparecer ante la Comisaría Municipal 2, a las 10:00 de este lunes 6 de abril del 2020, según la notificación que se entregó el día de la clausura. La empresa no ha emitido un pronunciamiento sobre el tema.