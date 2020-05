Cuenca tramitará un crédito por USD 50 millones para el programa vial urbano

LEA TAMBIÉN

Con 12 votos a favor y cinco en blanco, el Concejo Cantonal de Cuenca autorizó al alcalde Pedro Palacios la adquisición de un crédito por USD 50 millones para el programa vial urbano “Cuenca Unida”. La sesión extraordinaria se cumplió este lunes 11 de mayo de 2020.

El Banco de Desarrollo del Ecuador otorgará este préstamo al 7,75% de interés, para diez años plazo y con uno año de gracia, contados a partir de la entrega del primer desembolso, explicó director Financiero, Patricio Abad.



Según el informe de la Dirección de Infraestructura, este Municipio tiene 1 220 kilómetros de competencia vial, de los cuales 316 tienen problemas en su capa de rodadura. Con el préstamo se mejorarán 45 kilómetros y 135 000 metros de cuadrados de veredas.



Además se dará mantenimiento y reposición de los sistemas de agua potable y alcantarillado, canalización, telecomunicaciones, redes eléctricas, iluminación, semaforización, señalización y mitigación ambiental.



No obstante, la adquisición de este nuevo crédito fue cuestionado por concejales como Alfredo Aguilar, quien considera que la tasa de interés es elevada, en relación con otros organismos financieros que prestan a menos del 5%.



Además, dice Aguilar, que si bien la construcción de nuevas obras reactiva la economía por la generación de empleo, en esta crisis por la emergencia sanitaria del covid-19 afectará al bolsillo de los beneficiarios que deben pagar por las mejoras.



Para Aguilar, esto podría generar una alta cartera vencida al Municipio “no porque la gente sea morosa, sino porque no tendrán dinero para pagar”. Las cifras de la Dirección Financiera es que este programa generará más de 1 170 empleos de profesionales, otras 7 790 plazas directas y 27 000 indirectos.



La autorización del crédito por parte del Concejo Cantonal es el requisito principal para continuar con las gestiones ante el Banco de Desarrollo y establecer los acuerdos sobre las inversiones y pagos que deben realizar los beneficiarios.



El programa "Cuenca Unida" llegará a 12 barrios entre ellos Bellavista, El Batán, El Vecino, Cañaribamba, Hermano Miguel, Huayna Cápac, Machángara y Monay. Pero, las obras viales aún no se socializan ni están aprobadas por los frentistas.



En la sesión del Concejo, representantes de la Cámara de la Construcción y de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civiles ocuparon la silla vacía y respaldaron la propuesta del alcalde Palacios.