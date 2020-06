Municipio de Quito analiza compra de 100 000 nuevas pruebas para septiembre de 2020

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito analiza la compra de 100 000 pruebas para continuar monitoreando el comportamiento del covid-19 en la capital. El alcalde Jorge Yunda explica que hasta el momento se han realizado alrededor de 15 000 pruebas PCR y el objetivo es alcanzar las 2 000 diarias desde esta semana.

Hasta el momento, los resultados revelan que de cada 100 quiteños que se someten a este proceso, seis tienen el virus. Esto significa que el índice de positividad es del 6% en la capital. “La única forma de seguir en amarillo es sabiendo cuántos infectados hay en la ciudad”, dice el Alcalde de Quito.



Durante este tiempo, las pruebas han sido procesadas en la Universidad Central del Ecuador, Hospital IESS del Sur, Universidad Técnica Equinoccial y esta semana se enviaron 200 a un laboratorio en Santa Elena. Yunda explica que es necesario externalizar y realizar más pruebas ante “un sistema sanitario que está trabajando al tope”.



Según el Alcalde, desde que se inició la toma de pruebas no se ha detenido el proceso, pero ha habido inconvenientes por las investigaciones, la salida del Secretario de Salud y la inclusión de nuevos funcionarios.



Actualmente, dice, los funcionarios tienen temor de firmar cualquier tipo de adquisición y esto ha retrasado la compra de algunos insumos necesarios, como unos plásticos que son requeridos en los laboratorios. Por eso, se ha dispuesto que el Administrador General del Municipio acompañe estos procesos.



Las 100 000 pruebas que se están utilizando actualmente fueron compradas a USD 25. Yunda dice que está apoyando los procesos para esclarecer si hubo alguna irregularidad en esta compra, aunque recuerda a las personas que el precio de las pruebas hace tres meses no es igual al de ahora. Antes había una mayor demanda y los valores van cambiando dependiendo de la época.



El objetivo es realizar 2 000 mil pruebas diarias. Estas servirán hasta septiembre y después se prevé adquirir otras 100 000 para seguir monitoreando al virus en la capital. Yunda dice que el sistema de salud no se ha desbordado, pero está trabajando en su máxima potencia.



Analía Ledesma, concejala de Quito y miembro de la Comisión de Salud, no está de acuerdo con la compra de 100 000 nuevas pruebas y considera que la solución no está en la adquisición de estas, sino en impulsar las medidas de bioseguridad. Para Ledesma, el proceso hasta ahora ha sido deficiente y es necesario primero conocer qué está ocurriendo con las pruebas ya adquiridas y los insumos necesarios para su procesamiento, antes de comprar otras.