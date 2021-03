Municipio de Quito anunció cambios para reactivar al sector inmobiliario

La Alcaldía capitalina anunció hoy, lunes 8 de marzo del 2021, cinco estrategias para reactivar al sector inmobiliario de la ciudad. De acuerdo con la Dirección de Catastros, todos los proyectos de esa área de la economía se pararon durante el confinamiento y la emergencia sanitaria por el covid-19.

Fernando Zamorano, director de Catastros del Municipio, explicó que el primer cambio es una modificación a la Ordenanza 126 en lo relacionado con la regularización de áreas. Esto, según el funcionario, permitirá “optimizar el proceso de presentación de requisitos y planos técnicos”.



Según los datos del Cabildo quiteño, este trámite es el de mayor demanda por los constructores y sector inmobiliario. Además, es el papeleo que reporta mayor demora en la entrega de una respuesta.



El segundo cambio está relacionado con el sistema de carga masiva de propiedades horizontales. Freddy Erazo, administrador General del Municipio, dijo que los edificios, por ejemplo, requieren de la carga de información de cada uno de los bienes inmuebles que lo conforman (departamentos, oficinas, parqueaderos).



“Esto tomaba meses en algunos casos”, señaló Erazo. Para mejorar ese proceso se implementará un sistema automatizado para la aprobación de proyectos inmobiliarios de conjuntos habitacionales y de edificios.



El tercer cambio es la liberación de la cartografía catastral. Esto permitirá identificar a los lotes que están regularizados y los que no lo están. “. “Se evitará las constantes devoluciones por correcciones técnicas a los planos”, según manifestó Zamorano.



Una cuarta modificación es la liberación del sistema de transferencia de dominio. Erazo señaló que este trámite involucra el pago de algunos tributos. Sin embargo, requería de la autorización del Municipio.



Este último paso se eliminará. Según el Administrador General, se convertirá en un trámite similar a la declaración del Impuesto a la Renta. “Los ciudadanos no piden autorización al SRI para realizar esa declaración”, comentó.



Sin embargo, para evitar problemas con la cancelación de esos tributos, el área de Tributos del Municipio conformó un equipo de seguimiento. Además, el Cabildo trabajará con la Fiscalía para que los casos en los que esas obligaciones no se cancelen de forma adecuada.



Finalmente, el quinto cambio es la colocación de un código QR en los trámites del Municipio. Así se evitará falsificación de los documentos del Cabildo ya que se podrán corroborar la información de quién lo presentó y quién lo firmó.



Otro cambio que está en análisis, según Erazo, es el delegar el sistema de catastro a un privado. Dijo que el 26 de febrero pasado recibieron la primera propuesta y la están estudiando. El objetivo, según el Cabildo, será reducir los tiempos de respuestas de trámites como las revisiones y valoraciones de los predios.