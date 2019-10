Municipio de Ambato incrementó el pasaje urbano de 30 a 40 centavos

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, confirmó el incremento del pasaje de transporte urbano e interparroquial este domingo, 6 de octubre del 2019. El burgomaestre indicó que su decisión se apoya en la resolución N° 77 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que establece el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial en un techo máximo del 32%.

El pasaje en la zona urbana pasará a costar de 30 a 40 centavos. La tarifa para los estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad será de 15 centavos.



El último incremento en el valor de los pasajes de la transportación pública fue el 27 de mayo del 2015. El precio fue aprobado con 11 votos a favor y dos en contra en el Concejo Cantonal. El valor de los buses urbanos pasó de 25 a 30 centavos y 15 centavos para los estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad.



“Vamos a acatar el incremento de los 10 centavos y aclaramos que esta es una disposición y resolución del Gobierno Central. Insto a las autoridades para que nos brinde las garantías y podamos acatar estas disposiciones en el estado de excepción, dijo Altamirano.



Las declaraciones se realizaron en uno de los salones del Municipio de Ambato, ubicado en el centro de la urbe. Altamirano estuvo acompañado de sus asesores, directores departamentales y simpatizantes.



Washington Núñez, presidente del transporte Urbano de Ambato, indicó que los transportistas no están de acuerdo en el incremento del pasaje y que su pedido fue la derogatoria de la resolución 883. “Estando en un estado de excepción, a los transportistas no nos queda nada más que cumplir la disposición. Este valor no nos cubre los gastos de los combustibles y la transportación urbana no está contenta”, aseguró Núñez.



La autoridad cantonal y del transporte hizo un llamado a la población para que se puedan realizar las actividades con normalidad. Además solicitaron a la Gobernación de Tungurahua, Policía Nacional y Municipio brinden las seguridades a las unidades de transporte.



En Ambato brinda el servicio de transporte urbano las cooperativas Unión Ambateña, Tungurahua, Vía Flores, Libertadores y Jerpazol. Mientras que a las parroquias lo hacen Exprés Quisapincha, Ambateñita y Atahualpa.