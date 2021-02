Municipio de Ambato abrió un edificio de parqueaderos para 275 vehículos

Un nuevo edificio de parqueaderos se inauguró en la ciudad de Ambato hoy, viernes 12 de febrero del 2021. La edificación cuenta con un piso subterráneo, una planta baja y cinco superiores con un total de 7 000 metros cuadrados para estacionar 275 automotores.

El proyecto es parte de un plan que busca eliminar el déficit de estacionamientos en la urbe. La constitución costó USD 2,6 millones y fue financiado por el Municipio. Está ubicado en la avenida 12 de Noviembre y calle Martínez, en el centro de la capital de Tungurahua.



El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, explicó que la obra es parte del proyecto Bicentenario que construirá el Cabildo y se extenderá desde la avenida 12 de Noviembre y calle Juan León Mera hasta la calle Eugenio Espejo, es su primera etapa donde habrá parada de buses intermodales, iluminación y nuevo mobiliario.



“Las obras no son de las autoridades sino para la gente y no hay porque poner los nombres de quienes las edificaron. No importa de quien las construye, sino que sea en beneficio y el desarrollo de la ciudad”, aseguró el Burgomaestre.



La edificación de hierro y hormigón tendrá una vida útil de 25 años. En la obra trabajaron alrededor de 100 personas y estuvo a cargo de la empresa Pladeco.



El gerente de Pladeco, Mauricio Herdoíza, indicó que pese a las dificultadas que se dieron durante la edificación, se cumplió con los plazos previstos. El nuevo parqueadero ayudará a cubrir el déficit de espacios que hay en la ciudad.



La nueva infraestructura posee un acceso universal, es decir, para personas con discapacidad, adultos mayores o quienes se movilizan en sillas de ruedas. También un ascensor con capacidad para 10 personas.