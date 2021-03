El Municipio de Ambato reemplazará 490 contenedores para la recolección de basura

Al menos 490 nuevos contenedores para basura serán reemplazados en los barrios y ciudadelas de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. La Empresa Pública Municipal Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato (Gidsa) que es parte del Cabildo impulsa el proyecto con una inversión de USD 990 000.

El propósito es retirar los ecotachos que cumplieron su vida útil y que son parte del servicio de recolección de carga lateral de residuos sólidos que impulsa el Cabildo hace 15 años a través de la empresa GobalParst.



Javier Altamirano, alcalde de Ambato, dijo que los nuevos contenedores permitirán una recolección de los desechos más eficiente en los distintos sectores y el aporte del personal de saneamiento de la urbe. “Estamos dando pasos firmes, para hacer de Ambato la gran ciudad limpia y ordenada”.



La gerente de la Gidsa, Diana Fiallos, explicó que el servicio en la urbe mejorará con los nuevos contenedores y camiones de carga frontal y no haya problemas en el trabajo de recolección que se realiza a diario en la ciudad”.



Pidió que a la gente que en los contenedores no se arrojen materiales de construcción, muebles, madera, colchones y otros. “Las personas que no cumplan con estas disposiciones serán multados con el 10% de un salario mínimo unificado”.

Aseguró que los nuevos ecotachos serán ubicados en los mismos sitios donde se encuentran actualmente, lo único que se hará es reponerlos.



José Ortiz, presidente de GlobalParts, indicó que aportar a la ciudad con tecnología de punta es importante por la pandemia, puesto que es un proyecto que desde sus inicios se cumplieron sus etapas. “El manejo de los residuos debe ser técnico y eso es lo que estamos cumpliendo con el nuevo equipamiento. Es positivo que luego de 15 años que empezó el proyecto; la actual administración municipal haya preocupado los ecotachos”.