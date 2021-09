Video capta al ‘zorro con zancos’ en Uruguay, especie emblemática que inspiró una leyenda

Redacción Elcomercio.com

El aguará guazú o también conocido como ‘zorro con zancos’, debido a que su fisonomía presenta patas alargadas y de color oscuro, fue captado en video por primera vez de manera legible en una localidad de Uruguay, toda una “leyenda” en este país. La información fue difundida este 1 de septiembre del 2021 por Infobae.

Según recoge el medio, la filmación la realizó de manera fortuita un vigilante de una empresa agroindustrial en Salto, en el norte del país charrúa. El animal caminaba por un sendero de tierra de esta empresa hasta llegar a un portón. Cuando el hombre quiso abrirla para que siga su trayecto el aguará guazú huyó asustado, perdiéndose entre los campos destinados a plantaciones de arándanos de la instalación.

Su presencia en Uruguay es casi mítica, pero el lunes un aguará guazú fue filmado con todo detalle y en circunstancias insólitas en Uruguay #LaDiariaCienciahttps://t.co/hykGvgDbbm pic.twitter.com/KRp8fOgahy — la diaria (@ladiaria) September 1, 2021

Víctor Fontora, el trabajador que grabó el épico video, contó al medio local La Diaria que tuvo dos oportunidades de filmarlo. “La primera vez escuché unos pasos y pensé que era un ciervo. Cuando se acercó me di cuenta de que no, pero no tenía idea de qué estaba viendo. Se fue sin darme tiempo a filmarlo y me quedé pensando: ¿cómo le explico a los demás lo que vi para que me crean? A los cinco minutos volvió y quedó bien a la luz. Ahí agarré el celular y empecé a filmar, pero sin tener idea de qué animal era, no sabía que existía algo así“, dijo.

Otro trabajador de la empresa contó que la compañía hace un monitoreo de la fauna nativa en sus campos, pero es la primera vez que hay un reporte de aguará guazú en las inmediaciones.

El animal enfrenta problemas como la caza. Foto: Internet

Esta especie es un animal “casi mitológico en las praderas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay”. Es esquivo y solitario y sus patas altísimas, en las que parece llevar botas a causa del color negro de la parte inferior, son consecuencia de su adaptación a la vida en los pastizales sudamericanos, señala La Diaria.

Asimismo posee un particular aullido nocturno, característica que le valió la leyenda conocida popularmente como lobizón, la cual dice que el séptimo hijo de siete varones seguidos será el lobizón, transformándose en lobo durante las noches de luna llena.

El ‘zorro con zancos’ es víctima de la caza y enfrenta la destrucción de su hábitat lo que lo convierte cada vez más en un espécimen difícil de apreciar.