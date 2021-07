El zoológico de EE.UU. vacunará contra covid-19 a sus animales

El zoológico de Denver en Estados Unidos anunció que comenzará a vacunar contra el covid-19 a sus animales.

El parque utilizará la vacuna Zoetis, que fue autorizada por el Departamento de Agricultura de EE.UU., diseñada exclusivamente para animales.

We recently confirmed that some Denver Zoo animals will be receiving vaccinations against COVID-19. Denver Zoo has been approved to use the Zoetis Inc. vaccine, which is specifically intended for use in animals. 🧵1/6 pic.twitter.com/iUtlWFd6ta