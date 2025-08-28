Volodimir Zelensky acusó a Hungría de trasladar la culpa de la guerra en Ucrania y de no mostrar solidaridad tras un ataque ruso que ya deja 18 muertos en Kiev. Entre ellos cuatro niños, según declaraciones del presidente ucraniano en la red social X.

El mandatario aseguró que funcionarios húngaros “presentan los negros como blancos” al intentar responsabilizar a Ucrania por el conflicto. Mientras evitan condenar la ofensiva rusa y no han expresado compasión por las víctimas del reciente bombardeo.

El enfrentamiento verbal entre Kiev y Budapest se intensificó después de que el Gobierno húngaro prohibió la entrada al país y a la zona Schengen al comandante ucraniano de etnia húngara y ciudadanía ucraniana, responsable de ataques aéreos contra el oleoducto ruso Druzhba, que abastece de crudo a Hungría y Eslovaquia. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó este hecho como un “ataque contra la soberanía de Hungría” y justificó la medida por la amenaza a la seguridad energética nacional. Hungría importa de Rusia el 65% del petróleo y el 85% del gas que consume.

Según las autoridades húngaras, los ataques al Druzhba obligaron al país a considerar el uso de reservas estratégicas de petróleo. Ucrania, por su parte, afirma que estas operaciones buscan interrumpir las exportaciones energéticas rusas que financian la invasión del país.

Sube a 18 el número de muertos por el ataque ruso contra Kiev

La cifra de civiles muertos por el ataque ruso de la pasada noche contra Kiev asciende a 18. Entre ellos tres menores, según informaron este jueves 28 de agosto las autoridades ucranianas.

Según la agencia Ukrinform, la niña de dos años murió de inmediato por una explosión, mientras que los otros dos menores fallecieron tras ser trasladados al hospital en estado crítico.

De acuerdo con este medio, al menos diez personas permanecen desaparecidas, publicó la agencia EFE.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó en declaraciones televisivas que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas.

Los ataques de esta noche dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital.

Provocaron además daños en un centro comercial, una guardería, y el edificio de la delegación de la UE en Ucrania, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de que el enemigo lanzó por la noche un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal- contra territorio ucraniano.

Según la administración militar, las consecuencias del ataque ruso se han registrado en 33 lugares de la ciudad, y en 18 de ellos participaron rescatistas.