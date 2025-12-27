Zelenski acusa a Rusia de responder con misiles y drones a los llamados de paz

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El presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos de paz impulsados por Estados Unidos y Europa.
Los recientes ataques rusos en Kiev dejaron al menos una persona muerta, cerca de veinte heridos y graves daños en infraestructura energética, en un nuevo episodio del conflicto armado en Ucrania que agrava la crisis humanitaria en pleno invierno.
Según Zelenski, la ofensiva militar rusa evidencia la postura real del Kremlin frente a las negociaciones.
En su cuenta de X, sostuvo que mientras Moscú mantiene conversaciones diplomáticas, los misiles hipersónicos Kinzhal y los drones Shahed “hablan” por las autoridades rusas.
Esta estrategia bélica, enfocada en infraestructura civil y energética, busca aumentar la presión internacional y debilitar la defensa aérea ucraniana.
La administración de Kiev informó que más de 2 600 edificios de apartamentos quedaron sin calefacción tras los bombardeos, con temperaturas cercanas a los cero grados.
En total, unas 320 000 viviendas permanecen afectadas. El alcalde Vitali Klichkó confirmó una víctima mortal y al menos 19 heridos, mientras equipos de emergencia atendían incendios y explosiones en distintos distritos de la capital ucraniana.
Zelenski insistió en que la respuesta internacional debe ser firme y oportuna. Recalcó que convertir la Navidad y el Año Nuevo en días de destrucción solo puede enfrentarse con sanciones más duras y mayores suministros de defensa aérea.
Agradeció a los países aliados por el apoyo militar, aunque advirtió que no debe haber demoras en la protección de vidas civiles frente a los ataques rusos.
La intensificación de los ataques llevó a Polonia a cerrar dos aeropuertos y desplegar aviones militares para vigilar su espacio aéreo. Este escenario ocurre mientras crece la expectativa por un nuevo encuentro entre Zelenski y Donald Trump, clave para las negociaciones de paz. Sin embargo, Rusia rechazó el plan de 20 puntos presentado por Ucrania, reflejando, según Kiev, la postura del presidente ruso Vladímir Putin y su círculo cercano.