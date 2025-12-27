Zelenski acusa a Rusia de responder con misiles y drones a los llamados de paz

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos de paz impulsados por Estados Unidos y Europa.

Los recientes ataques rusos en Kiev dejaron al menos una persona muerta, cerca de veinte heridos y graves daños en infraestructura energética, en un nuevo episodio del conflicto armado en Ucrania que agrava la crisis humanitaria en pleno invierno.

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Misiles Kinzhal y drones Shahed contra infraestructura civil

Según Zelenski, la ofensiva militar rusa evidencia la postura real del Kremlin frente a las negociaciones.

En su cuenta de X, sostuvo que mientras Moscú mantiene conversaciones diplomáticas, los misiles hipersónicos Kinzhal y los drones Shahed “hablan” por las autoridades rusas.

Esta estrategia bélica, enfocada en infraestructura civil y energética, busca aumentar la presión internacional y debilitar la defensa aérea ucraniana.

Kiev sin calefacción en medio del invierno

La administración de Kiev informó que más de 2 600 edificios de apartamentos quedaron sin calefacción tras los bombardeos, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En total, unas 320 000 viviendas permanecen afectadas. El alcalde Vitali Klichkó confirmó una víctima mortal y al menos 19 heridos, mientras equipos de emergencia atendían incendios y explosiones en distintos distritos de la capital ucraniana.

Llamado a medidas contundentes de Occidente

Zelenski insistió en que la respuesta internacional debe ser firme y oportuna. Recalcó que convertir la Navidad y el Año Nuevo en días de destrucción solo puede enfrentarse con sanciones más duras y mayores suministros de defensa aérea.

Agradeció a los países aliados por el apoyo militar, aunque advirtió que no debe haber demoras en la protección de vidas civiles frente a los ataques rusos.

Tensión regional y negociaciones estancadas

La intensificación de los ataques llevó a Polonia a cerrar dos aeropuertos y desplegar aviones militares para vigilar su espacio aéreo. Este escenario ocurre mientras crece la expectativa por un nuevo encuentro entre Zelenski y Donald Trump, clave para las negociaciones de paz. Sin embargo, Rusia rechazó el plan de 20 puntos presentado por Ucrania, reflejando, según Kiev, la postura del presidente ruso Vladímir Putin y su círculo cercano.

Con información de EFE

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