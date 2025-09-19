Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron la llamada telefónica prevista para este viernes, 19 de septiembre de 2025, informó el Ministerio de Exteriores del país asiático.

“El presidente Xi Jinping habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono”, señaló la Cancillería china, que hasta ahora no había confirmado el contacto anunciado previamente por el mandatario republicano.

Según información de EFE, se espera que ambos líderes ratifiquen en este diálogo el “marco básico” alcanzado en Madrid tras la cuarta ronda de negociaciones entre delegaciones de las dos potencias.

Ese acuerdo preliminar permitiría a TikTok continuar operando en el mercado estadounidense, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre los compromisos asumidos por las partes.

El marco está directamente vinculado a una ley aprobada en 2024 por el Congreso de EE.UU., que exige a la matriz ByteDance desvincular las operaciones de TikTok en ese país de cualquier acceso desde China a servidores o datos de usuarios.

El propio Trump firmó esta semana un decreto que extiende por cuarta vez y hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que ByteDance venda la propiedad de la aplicación en Estados Unidos.

La medida responde a presiones políticas internas sobre seguridad nacional y al temor de que el Gobierno chino pueda influir en el algoritmo de recomendaciones de TikTok, considerado el núcleo de su éxito. Este algoritmo, que determina la personalización del contenido para sus cerca de 150 millones de usuarios estadounidenses, se ha convertido en el principal punto de fricción en las conversaciones.

La llamada telefónica también podría servir para preparar un encuentro bilateral en la próxima cumbre de APEC, prevista en octubre en Corea del Sur, en lo que sería el primer cara a cara entre Trump y Xi desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

El contacto coincide, además, con nuevas tensiones en el terreno tecnológico. Esta semana, el regulador chino acusó a la estadounidense Nvidia de infringir la ley antimonopolio con la compra de Mellanox Technologies y abrió pesquisas adicionales.

La empresa acordó en agosto entregar al Gobierno de EE.UU. el 15 % de los ingresos por la venta del chip H20 en China, una decisión que habría generado presiones de Pekín a las compañías locales para frenar pedidos de procesadores de inteligencia artificial, según trascendidos aún no confirmados oficialmente.

