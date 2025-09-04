El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó la demanda ante la Corte de Distrito de D.C., solicitando que se declare inconstitucional y contraria a la ley federal la decisión del mandatario de enviar tropas a patrullar la ciudad.

Más noticias

Otros políticos demandados

En el documento también se señala como demandados al secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el Ejército de Estados Unidos y los departamentos de Justicia y Defensa. La acción judicial denuncia que las tropas fueron desplegadas sin el consentimiento expreso de la alcaldesa de Washington, y que incluso se permitió que patrullaran armadas, lo que contravendría las normas federales.

La demanda pide al tribunal que prohíba de forma permanente la orden de Trump, al considerar que vulnera la Ley ‘Posse Comitatus’.

Esta legislación prohíbe el uso del Ejército y de la Fuerza Aérea en labores de seguridad interna, salvo en casos autorizados expresamente por la Constitución o por el Congreso. El fiscal Schwalb argumentó que el presidente ignoró un principio fundamental de la democracia estadounidense: que las fuerzas militares no deben participar en la aplicación de la ley dentro del territorio nacional. Aseguró además que ninguna jurisdicción puede ser sometida involuntariamente a una ocupación militar.

La querella llega después de que un juez federal en San Francisco determinara que Trump violó la ley al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles sin permiso de las autoridades locales. Esa decisión elevó las críticas sobre el uso de las fuerzas armadas en contextos de seguridad ciudadana.

En el caso de Washington, el presidente invocó la existencia de una “emergencia” vinculada con la alta criminalidad para justificar la intervención, ordenando el control de la seguridad en la ciudad por un periodo inicial de 30 días.

¿A cuántos miembros de la Guardia Nacional activó Trump?

Trump activó a 800 miembros de la Guardia Nacional en la capital, que se sumaron a más de 1 200 efectivos enviados desde estados gobernados por republicanos, superando los 2 000 uniformados en patrullajes.

Además, anunció que asumía el control de la estación central Union Station como parte de su estrategia de seguridad. El mandatario ya mencionó a Chicago y Nueva Orleans como posibles próximas ciudades donde desplegar a la Guardia Nacional, pese a las críticas de la justicia y de los gobiernos locales.

Enlace externo: Washington

Con información de EFE