¿Por qué la voz del cantante Axl Rose sonó como Mickey Mouse?

La banda estadounidense de rock Guns N’ Roses está de gira por Latinoamérica. Se han presentado en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil y cerrarán en Colombia y México.

Solo tres países han disfrutado de más de un concierto en esta zona: Colombia (dos fechas), México (cuatro fechas) y Brasil (diez fechas).

Su paso por suelo carioca levantó una serie de burlas en usuarios de redes sociales, pues, en plena presentación ante unas 100 mil personas del festival Rock in Rio, la voz de Axl Rose se oyó muy distinta a la que los fanáticos conocían de ‘Welcome To The Jungle’.

Como el multitudinario show se emitió por televisión y plataformas digitales, las cámaras registraron al cantante, de 60 años, haciendo un esfuerzo por llegar a las notas que le exigía la pista. De ahí que muchos compararon su tono con el del personaje ‘Mickey Mouse’.

“Como cuando la voz de Axl te recuerda a tu infancia”, escribió un usuario de TikTok. Otros, algo más osados, hicieron montajes: utilizaron cortos del ratón de Disney tocando guitarra y los animaron con la voz del intérprete de ‘Sweet Child O’ Mine’.

Incluso, un humorista grabó un clip en el que se caracterizaba como el artista durante 1988 y mostraba la transformación en 2022. Para darle el toque de burla, se ponía unas orejas de ratón e imitaba los tonos de Axl.

“El exceso de presentaciones y la edad lo están afectando”, opinó otro. “Los verdaderos fanáticos sabemos el esfuerzo que hizo en los años 80 y 90, ya no es joven, por ende, su físico y voz cambiaron”, añadió una persona tras ver los metrajes burlescos.

El integrante de la legendaria banda contestó a las críticas y justificó su actitud en el escenario debido a problemas de salud: “Quiero disculparme por estar un poco bajo el clima, no gracias al covid. Traté de mantener mi tos entre líneas”.

“Gracias a los fanáticos y a Rock in Rio por todo. Qué gran multitud”, señaló mediante un escueto mensaje de Twitter tras la presentación que se hizo en septiembre de este 2022.

I want to apologize for being a bit under the weather, thankful not Covid. I tried to keep my cough between lines.



Love you.



Thank you to the fans and Rock in Rio for everything and what a fucking great crowd.