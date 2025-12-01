Volodímir Zelenski anuncia nuevas reuniones tras dialogar con socios europeos

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes, 1 de diciembre de 2025, que mantendrá nuevas reuniones con sus socios en Europa tras mantener conversaciones telefónicas hoy desde París con los líderes de sus principales aliados europeos, la Comisión Europea y la OTAN. Habló de las conclusiones de los contactos de su equipo negociador con EE.UU. en Florida de la víspera.

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Volodímir Zelenski busca definir la posición de Ucrania

Durante el intercambio, el mandatario abordó las conclusiones de los contactos que su equipo negociador mantuvo con Estados Unidos en Florida, un encuentro clave para definir la posición de Kiev en torno al posible plan de paz impulsado por Washington, según informó EFE.

Zelenski señaló en redes sociales que conversó sobre “la sustancia” de las discusiones entre la delegación ucraniana y funcionarios estadounidenses, y destacó que su Gobierno está preparando nuevas citas en Europa para coordinar posiciones y reforzar las garantías de seguridad para Ucrania.

El mandatario fue recibido en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien analizó las necesidades políticas y militares de Kiev en el marco del conflicto con Rusia.

Líderes de Europa apoyan a Ucrania

A la conversación de este lunes se sumaron, de manera telemática, los líderes de Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Finlandia, además de autoridades de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OTAN.

Todos reiteraron su respaldo a Ucrania y recalcaron la importancia de mantener un frente unido ante las negociaciones internacionales que buscan frenar la guerra. Kiev intenta asegurar que Washington retire cualquier condición que considere inaceptable del borrador del plan de paz que la Casa Blanca quiere poner sobre la mesa.

En paralelo, Macron afirmó que los próximos días serán determinantes para evaluar si Rusia tiene una verdadera “voluntad” de avanzar hacia la paz, en función del resultado de las inminentes conversaciones entre delegaciones rusa y estadounidense en Moscú.

“Será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz”, declaró el mandatario francés en una rueda de prensa conjunta con Zelenski en París, recogió EFE.

El presidente ucraniano insistió en que cualquier negociación debe respetar plenamente la soberanía de su país y sostuvo que continuará dialogando con sus socios europeos para consolidar una posición común frente a Moscú, añadió EFE.

Enlace externo: Volodímir Zelenski

Con información de EFE