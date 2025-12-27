Un accidente de tránsito en Colombia marcó la Navidad en el Valle del Cauca, tras un siniestro vial en la vía Buga–Buenaventura. Murieron dos adultos y dejó a dos menores afectados.

El choque en carretera nacional, ocurrido en medio de un embotellamiento vehicular, involucró a un camión fuera de control que embistió un vehículo familiar que estaba detenido.

Viaje familiar de Navidad terminó en tragedia

Según los reportes, la familia viajaba rumbo al mar en Navidad, un desplazamiento turístico común en fin de año.

Durante la congestión vehicular en la carretera, uno de los hijos descendió del automóvil para orinar a un costado de la vía.

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Buga–Buenaventura, cuando una tractomula impactó un vehículo familiar que se encontraba detenido en un trancón. El hecho dejó como saldo dos adultos fallecidos.



El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, que… pic.twitter.com/MJw07fhCxc — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) December 22, 2025

Minutos después, un camión de carga pesada impactó violentamente el vehículo donde permanecían los padres y otro menor, en un accidente fatal por alcance múltiple.

Momento del trág¡co accidente ocurrido el pasado 19DIC entre Buga–B/ventura, cgto/Córdoba, cuando una familia que viajaba rumbo al mar se encontraba en medio del trancón y permitieron que uno de sus hijos bajara del vehículo a orinar a un lado de la vía.

En el vídeo se escucha a… pic.twitter.com/RVLmlawBX3 — mi valle del cauca (@minotivalle) December 22, 2025

Víctimas reconocidas en su comunidad

Las víctimas fueron identificadas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz. Eran esposos y comerciantes conocidos en Bellavista.

Ambos eran propietarios del granero “Judas”, un negocio tradicional del barrio que sostenía a la familia. La muerte de comerciantes locales generó consternación comunitaria y múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales y espacios vecinales.

Video viral conmociona a Colombia

El caso adquirió relevancia nacional tras difundirse un video viral en redes sociales donde se observa a los padres despidiéndose de su hijo segundos antes del accidente.

Las imágenes, compartidas por la cuenta Colombia Oscura en X, muestran los últimos instantes de convivencia familiar, un registro audiovisual sensible que ha intensificado el debate sobre seguridad vial en Navidad.

Caos tras el impacto y rescate de menores

Otro material audiovisual evidencia el caos posterior al choque, con gritos de auxilio y escenas de emergencia.

Equipos de rescate lograron extraer con vida a uno de los menores atrapados entre los hierros, mientras el niño que estaba fuera del vehículo presenció la tragedia y quedó bajo atención psicológica por shock.

El menor rescatado fue trasladado a un centro asistencial para su recuperación.

Investigación y reclamos por seguridad vial

Las autoridades investigan las causas del siniestro, incluida la responsabilidad del conductor del camión.

La carretera Buga–Buenaventura, cercana al corregimiento de Córdoba, registra antecedentes de accidentes graves asociados a exceso de velocidad y falta de control.

La comunidad exige medidas urgentes de prevención vial para evitar nuevas tragedias durante la temporada decembrina.

Horas después del accidente, la indignación creció al conocerse el saqueo del granero “Judas”, el sustento económico de la pareja. Dinero y productos fueron robados.

