Un accidente de tránsito en Colombia marcó la Navidad en el Valle del Cauca, tras un siniestro vial en la vía Buga–Buenaventura. Murieron dos adultos y dejó a dos menores afectados.
El choque en carretera nacional, ocurrido en medio de un embotellamiento vehicular, involucró a un camión fuera de control que embistió un vehículo familiar que estaba detenido.
Viaje familiar de Navidad terminó en tragedia
Según los reportes, la familia viajaba rumbo al mar en Navidad, un desplazamiento turístico común en fin de año.
Durante la congestión vehicular en la carretera, uno de los hijos descendió del automóvil para orinar a un costado de la vía.
Minutos después, un camión de carga pesada impactó violentamente el vehículo donde permanecían los padres y otro menor, en un accidente fatal por alcance múltiple.
Víctimas reconocidas en su comunidad
Las víctimas fueron identificadas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz. Eran esposos y comerciantes conocidos en Bellavista.
Ambos eran propietarios del granero “Judas”, un negocio tradicional del barrio que sostenía a la familia. La muerte de comerciantes locales generó consternación comunitaria y múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales y espacios vecinales.
Video viral conmociona a Colombia
El caso adquirió relevancia nacional tras difundirse un video viral en redes sociales donde se observa a los padres despidiéndose de su hijo segundos antes del accidente.
Las imágenes, compartidas por la cuenta Colombia Oscura en X, muestran los últimos instantes de convivencia familiar, un registro audiovisual sensible que ha intensificado el debate sobre seguridad vial en Navidad.
Caos tras el impacto y rescate de menores
Otro material audiovisual evidencia el caos posterior al choque, con gritos de auxilio y escenas de emergencia.
Equipos de rescate lograron extraer con vida a uno de los menores atrapados entre los hierros, mientras el niño que estaba fuera del vehículo presenció la tragedia y quedó bajo atención psicológica por shock.
El menor rescatado fue trasladado a un centro asistencial para su recuperación.
Investigación y reclamos por seguridad vial
Las autoridades investigan las causas del siniestro, incluida la responsabilidad del conductor del camión.
La carretera Buga–Buenaventura, cercana al corregimiento de Córdoba, registra antecedentes de accidentes graves asociados a exceso de velocidad y falta de control.
La comunidad exige medidas urgentes de prevención vial para evitar nuevas tragedias durante la temporada decembrina.
Horas después del accidente, la indignación creció al conocerse el saqueo del granero “Judas”, el sustento económico de la pareja. Dinero y productos fueron robados.
