Video: Rescatan de su auto a ucraniano arrollado por un tanque

En un video que fue grabado desde la ventana de un edificio y que ha sido compartido en redes sociales se puede ver cómo un tanque de guerra que recorre la calle de una zona residencial de Kiev, capital de Ucrania, se desvía repentinamente de su camino y le pasa por encima a un vehículo particular.

El hecho se registró en medio del ataque de militares rusos a la capital ucraniana, luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara en las últimas horas a sus tropas llevar a cabo una gran invasión en Ucrania.

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

